Al menos 20 muertos y 30 heridos al estrellarse un avión militar que transportaba billetes en Bolivia

Un avión de carga militar que transportaba nuevos billetes bolivianos se estrelló el viernes de tarde cerca de la capital tras salirse de la pista e impactar contra una transitada vía en la vecina ciudad de El Alto, dejando al menos 20 muertos y más de 30 heridos, informaron las autoridades del país.

El incidente ocurrió a las 18:15 hora local (22:15 GMT) del viernes, cuando el avión llegaba al aeropuerto de El Alto procedente de la ciudad de Santa Cruz. Por causas que se desconocen, la aeronave se salió de la pista e impactó contra vehículos cercanos.

El Ministerio de Defensa confirmó posteriormente que su avión C-130 Hércules estaba involucrado y que transportaba 18 toneladas de billetes recién impresos al Banco Central de Bolivia . Había ocho personas a bordo, según informó el comandante de la Fuerza Aérea.

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban escenas caóticas de personas que acudían en masa al lugar del accidente, aparentemente para recoger el dinero que había quedado esparcido por el suelo tras el siniestro.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que hasta 30.000 personas siguieron intentando entrar en la zona restringida en la noche del viernes, y que los enfrentamientos continuaron hasta la madrugada del sábado.

Ante la situación, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que supuestamente intentaba recoger el dinero esparcido.

Las imágenes de video mostraron el avión en tierra y vehículos gravemente dañados. En otros videos, se veía a la gente huyendo de los gases lacrimógenos y a los policías, algunos con escudos, formando una fila. Algunas personas lanzaban piedras.

Robo y quema de billetes

Las autoridades quemaron los billetes que sobrevivieron en el lugar, informó Reuters, y muchos expresaron su frustración por la decisión. Algunos exigían que el dinero se distribuyera a las familias pobres en lugar de destruirlo.

"Miren todo el dinero que han quemado, la gente necesita ese dinero, hay familias pobres. Necesitamos alzarnos en la ciudad de El Alto. Nos quitaron el subsidio a la gasolina, han dañado nuestros presupuestos familiares, ahora están sacando todo el dinero del país", le dijo un residente de la localidad a Reuters.

Getty Images El Banco Central advirtió que quienes intenten hacer circular los billetes recuperados del lugar del accidente podrían enfrentar sanciones.

Bolivia ha estado lidiando con el agotamiento de las reservas internacionales, un alto subempleo y una inflación anual cercana al 20%.

El presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo el 8 de noviembre prometiendo estabilización económica, enfrenta una creciente indignación pública por los recortes de subsidios y el aumento del costo de la vida.

"Mientras los equipos de noticias cubrían el accidente, individuos que intentaban llevarse el dinero transportado agredieron a la prensa con una violencia inusual", indicó la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia en un comunicado.

Una unidad móvil de televisión fue "directamente atacada", mientras que otros periodistas "fueron atacados con piedras, sufriendo heridas graves mientras realizaban su trabajo".

La agencia de noticias estatal boliviana informó que al menos una docena de personas fueron detenidas por robar billetes.

Reuters Había billetes bolivianos esparcidos en el lugar del accidente.

"Quiero dejar claro a quienes intentan sacar dinero del avión involucrado en esta tragedia que este dinero no tiene valor legal, ya que no ha sido emitido por el Banco Central y no tiene número de serie, y que intentar usar este dinero es un delito", dijo el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

"También pedimos a todos aquellos que estén cometiendo actos vandálicos en esta zona que se abstengan de hacerlo y que respeten el duelo y el dolor que estamos experimentando en estos momentos difíciles", añadió.

El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Sergio Lora, confirmó que a bordo del avión había ocho tripulantes "entre personal de carga y tripulación de vuelo".

El Ministerio de Salud de Bolivia informó que 31 personas resultaron heridas en el incidente. También hizo un llamado urgente a la donación de sangre.

Getty Images El Aeropuerto Internacional de El Alto fue cerrado temporalmente tras el accidente

El Aeropuerto Internacional de El Alto fue cerrado temporalmente tras el accidente.

"Mi hermana me dijo que estaba en el coche cuando se estrelló el avión. La rueda del avión cayó sobre el coche y mi hermana resultó herida porque el impacto la golpeó en la cabeza, así que la llevamos de urgencia al hospital", declaró un hombre a la agencia de noticias Reuters.

No estaba inmediatamente claro qué causó el accidente, pero algunos testigos dijeron que el clima en ese momento era peligroso.

"Estaba cayendo una fuerte tormenta de granizo y había rayos cuando el avión se estrelló", dijo a la agencia de noticias AFP una mujer cuyo coche fue alcanzado por los restos del avión.

Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

