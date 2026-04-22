La Guardia Revolucionaria de Irán confiscó dos buques y atacó un tercero en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios", los cuales ya fueron conducidos hacia la costa del país islámico.

“Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó también que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “línea roja” para la República Islámica. El comunicado indicó además que los dos buques han sido conducidos a la costa de Irán, sin detallar de qué países son y qué ha pasado con sus tripulantes.

Por otra parte, un tercer buque de carga habría sido atacado este miércoles cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.

Prorroga de alto al fuego en Medio Oriente

Estos hechos se han producido después de que Trump prorrogara indefinidamente el alto el fuego con Irán que expiraba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, lo que Teherán ha denunciado como una violación de la tregua y por ello ha rehusado a participar en otra ronda de negociaciones.

Con información de EFE