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Máxima tensión en Medio Oriente: Israel decidió detener sus ataques contra Irán

La región ingresó en una peligrosa fase de escalada militar. La Fuerza Aérea de Israel confirmó que bombardeó objetivos estratégicos en el oeste y centro de Irán.

MDZ Mundo

Los peores temores de la comunidad internacional se materializaron en la última hora. El mando militar de Israel anunció que escuadrones de su Fuerza Aérea completaron misiones de ataque contra infraestructuras clave ubicadas en el oeste y centro de Irán.

La ofensiva aérea fue la respuesta directa a una lluvia de misiles balísticos que el régimen de Teherán había disparado previamente hacia bases aéreas del norte israelí, quebrando de manera estrepitosa el frágil alto el fuego que se intentaba sostener en la región.

Las sirenas de alerta y las detonaciones reportadas en territorio iraní marcaron un punto de no retorno. Los objetivos alcanzados por los cazas israelíes estarían vinculados a centros de comando de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armamento pesado.

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Israel decidió detener sus ataques contra Irán tras las fuertes presiones internacionales

En un sorpresivo cambio de rumbo de la estrategia de defensa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el gabinete de seguridad liderado por Benjamín Netanyahu determinó suspender las incursiones aéreas y los ataques selectivos contra objetivos estratégicos en Irán.

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Irán responsabilizó a Estados Unidos por los ataques de Israel y advirtió que la diplomacia está en un escenario "caótico"

La escalada militar que sacudió a Oriente Medio durante las últimas horas ya muestra sus primeros y severos efectos en los despachos diplomáticos. En una conferencia de prensa brindada este lunes, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, describió el panorama actual de las conversaciones como sumamente frágil y complejo.

Baghaei argumentó que los intercambios de fuego registrados durante la noche entre Irán e Israel solo servirán para empeorar un proceso de negociación que ya calificó como “caótico”. El funcionario ratificó que, si bien existen canales abiertos para el intercambio de mensajes con la administración de Donald Trump, las deliberaciones se desarrollan en un contexto marcado por la sospecha mutua.

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Donald Trump exigió un freno total en Oriente Medio: "Israel e Irán deben dejar de dispararse inmediatamente"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 5

La diplomacia de la Casa Blanca se trasladó a los canales digitales con un tono de máxima urgencia. Donald Trump utilizó su red social oficial, Truth Social, para fijar una postura inflexible ante la alarmante escalada de violencia militar en la región.

"Israel e Irán deben dejar de 'dispararse' inmediatamente", reclamó el jefe de Estado norteamericano en un escueto pero contundente mensaje, buscando forzar un alto el fuego ante el peligro inminente de una guerra regional abierta.

La publicación de Trump expone el fracaso de las gestiones reservadas que su administración llevó adelante durante la madrugada. Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario estadounidense había protestado y presionado directamente a Benjamín Netanyahu para que contuviera la respuesta militar de la Fuerza Aérea israelí, una advertencia que el primer ministro de Israel decidió omitir por completo al ordenar los ataques en el oeste y centro de Irán.

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Hacia un escenario de guerra abierta e incertidumbre global

Con el ataque israelí ya consumado en el corazón de Irán, la situación en Oriente Medio se ha vuelto a descontrolar por completo. Las autoridades iraníes ya advirtieron que cualquier réplica a su territorio será contestada con una fuerza "aún más aplastante", lo que eleva el riesgo de un conflicto regional de consecuencias impredecibles.

Los tres focos de alerta para las próximas horas:

  • La respuesta de Irán: Se espera una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en Teherán para determinar la magnitud de la contraofensiva.

  • El precio del petróleo: Los mercados internacionales ya reaccionaron con nerviosismo, registrando un salto inmediato de más del 2% en los contratos del crudo Brent.

  • El rol de la Casa Blanca: Trump evalúa si endurece el bloqueo naval total contra los puertos iraníes o si fuerza un congelamiento absoluto de los canales diplomáticos tras el fracaso de su intervención directa.

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El colapso de las negociaciones y la llamada secreta de Trump

El estallido bélico ocurre en un momento de altísima frustración diplomática para la Casa Blanca. Según confirmaron fuentes oficiales en los Estados Unidos, Donald Trump mantuvo una llamada telefónica de máxima urgencia con el primer ministro Benjamin Netanyahu minutos antes del ataque.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense le exigió explícitamente al líder israelí que se abstuviera de tomar represalias contra Irán para salvaguardar un histórico acuerdo de paz que Washington venía cocinando con Teherán en los últimos días. Sin embargo, la mesa de negociación quedó virtualmente destruida cuando las aeronaves de las FDI recibieron la luz verde para iniciar los bombardeos.

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Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe

Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe

“I call the shots” (Yo tomo las decisiones), había advertido Trump en las horas previas a los medios de comunicación en un intento de demostrar autoridad sobre la política exterior de la región. Pese al optimismo del Gobierno norteamericano, que aseguraba estar en "el cuarto cuarto" para cerrar un pacto de neutralidad nuclear con Irán, la realidad en el terreno desbordó cualquier contención diplomática.

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