Máxima tensión en Medio Oriente: Israel decidió detener sus ataques contra Irán

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Donald Trump exigió un freno total en Oriente Medio: "Israel e Irán deben dejar de dispararse inmediatamente"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 5 EFE

La diplomacia de la Casa Blanca se trasladó a los canales digitales con un tono de máxima urgencia. Donald Trump utilizó su red social oficial, Truth Social, para fijar una postura inflexible ante la alarmante escalada de violencia militar en la región.

"Israel e Irán deben dejar de 'dispararse' inmediatamente", reclamó el jefe de Estado norteamericano en un escueto pero contundente mensaje, buscando forzar un alto el fuego ante el peligro inminente de una guerra regional abierta.

La publicación de Trump expone el fracaso de las gestiones reservadas que su administración llevó adelante durante la madrugada. Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario estadounidense había protestado y presionado directamente a Benjamín Netanyahu para que contuviera la respuesta militar de la Fuerza Aérea israelí, una advertencia que el primer ministro de Israel decidió omitir por completo al ordenar los ataques en el oeste y centro de Irán.