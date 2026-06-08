Máxima tensión en Medio Oriente: Israel decidió detener sus ataques contra Irán
La región ingresó en una peligrosa fase de escalada militar. La Fuerza Aérea de Israel confirmó que bombardeó objetivos estratégicos en el oeste y centro de Irán.
La región ingresó en una peligrosa fase de escalada militar. La Fuerza Aérea de Israel confirmó que bombardeó objetivos estratégicos en el oeste y centro de Irán.
Los peores temores de la comunidad internacional se materializaron en la última hora. El mando militar de Israel anunció que escuadrones de su Fuerza Aérea completaron misiones de ataque contra infraestructuras clave ubicadas en el oeste y centro de Irán.
La ofensiva aérea fue la respuesta directa a una lluvia de misiles balísticos que el régimen de Teherán había disparado previamente hacia bases aéreas del norte israelí, quebrando de manera estrepitosa el frágil alto el fuego que se intentaba sostener en la región.
Las sirenas de alerta y las detonaciones reportadas en territorio iraní marcaron un punto de no retorno. Los objetivos alcanzados por los cazas israelíes estarían vinculados a centros de comando de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armamento pesado.