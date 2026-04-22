Irán no hablará de paz con Estados Unidos: la condición para el diálogo

Irán aclaró que las conversaciones con Estados Unidos se retomarán únicamente después de que Washington retire su bloqueo al estrecho de Ormuz , después de que la segunda ronda prevista en Islamabad no se materializara y en medio de unos contactos diplomáticos a tal fin que han llevado al presidente estadounidense, Donald Trump , a extender el alto el fuego pactado el 8 de abril.

"El bloqueo naval de Estados Unidos es una violación del alto el fuego ", ha reiterado el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, quien ha subrayado que Irán ha trasladado esta petición a Estados Unidos y ha agregado que, en respuesta, han recibido "señales de que están dispuestos a hacerlo" .

"En cuanto lo hagan, creo que la siguiente ronda de negociaciones tendrá lugar en Islamabad", ha explicado Iravani, quien ha incidido en que Irán "está preparado" para un proceso de negociaciones para un acuerdo.

"Si quieren sentarse en la mesa (de negociaciones) y discutir para una solución política, nos encontrarán dispuestos. Si quieren ir a la guerra, Irán también está preparado", ha argumentado.

Así, ha recordado que Irán "no inició la agresión militar". "Ellos iniciaron la guerra", ha recalcado, en referencia a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear, después de que Trump se saliera en 2018 del firmado tres años antes.

El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 12 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mantiene su bloqueo sobre Irán. Foto Efe EFE

El bloque estadounidense

El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que bloquea el proceso de diálogo.

De hecho, la autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía, de importancia estratégica. Dpa