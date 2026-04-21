El miércoles vence la tregua entre EE.UU. e Irán y Donald Trump asegura que sus tropas están listas para actuar

Donald Trump aseguró este martes que no quiere extender el alto el fuego en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán , una tregua temporal que vence el miércoles y que, por ahora, sigue sin una salida negociada clara.

El presidente estadounidense sostuvo que prefiere mantener la presión en estas horas decisivas, mientras Washington apuesta a una nueva ronda de conversaciones en Pakistán.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió Trump en una entrevista telefónica con CNBC al ser consultado sobre la posibilidad de prorrogar la tregua. El mandatario insistió en que espera que haya avances diplomáticos, aunque también dejó en claro que su administración mantiene listo el frente militar si las negociaciones fracasan.

En ese tono, Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos está preparado para intervenir y remarcó que la presión forma parte de la estrategia para forzar una definición. "Espero que haya bombardeos porque creo que esa es la mejor actitud para entrar", dijo. A la vez, aseguró que Irán podría quedar en una posición sólida si acepta un acuerdo y vuelve a convertirse en "una nación fuerte" y "maravillosa" .

El escenario, sin embargo, se volvió todavía más delicado después de que las fuerzas estadounidenses anunciaran la intercepción de un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con Irán. A eso se sumó el abordaje de un gran petrolero iraní en aguas internacionales, una medida que golpea de lleno sobre las exportaciones de crudo de Teherán y que podría complicar aún más la posibilidad de retomar un diálogo en términos estables.

Desde la Casa Blanca confían en que las conversaciones de última hora puedan concretarse en Pakistán. El vicepresidente JD Vance tiene previsto viajar a Islamabad para encabezar una nueva ronda, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Del lado iraní, en cambio, todavía no hubo una confirmación oficial, aunque un alto funcionario deslizó que Teherán evalúa sumarse.

Uno de los puntos centrales del conflicto sigue siendo el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de crudo. Hasta ahora, las partes no lograron un entendimiento para garantizar la libre circulación en esa zona, que Irán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí. Washington, además, mantiene un bloqueo naval que endurece el contexto de las negociaciones.

La posición de fondo tampoco cambió. Estados Unidos exige que Irán abandone el enriquecimiento de uranio y renuncie a cualquier posibilidad de desarrollar un arma nuclear. Teherán, por su parte, sostiene desde hace tiempo que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.

En medio de ese cuadro, la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, lanzó una advertencia que expone la fragilidad del momento. "No queremos volver a ser atacados, pero si se producen tales ataques, sin duda responderemos con más firmeza que antes", afirmó, según reprodujo la agencia estatal IRNA. Con la tregua a horas de expirar, el margen para evitar una nueva escalada parece cada vez más estrecho.