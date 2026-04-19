Boom aéreo en Argentina: el dato que sorprende sobre la cantidad de personas que están volando

La actividad aerocomercial argentina cerró marzo de 2026 con cifras que no solo consolidan la recuperación del sector, sino que establecen un nuevo récord histórico para ese mes. Según el informe difundido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , un total de 4.636.151 pasajeros transitaron por los aeropuertos del país durante marzo, superando en un 3% el récord previo registrado en marzo de 2025, cuando se habían contabilizado 4.481.883 viajeros.

A este volumen de pasajeros se sumaron 35.956 movimientos aéreos, entre despegues y aterrizajes, lo que confirma el mayor nivel de actividad aerocomercial jamás registrado para un mes de marzo en la Argentina .

Desde la autoridad aeronáutica señalaron que estos resultados reflejan una “trayectoria de crecimiento sostenido” del sistema aéreo nacional, impulsada tanto por la solidez del mercado interno como por el fuerte desempeño del segmento internacional. En el caso del cabotaje, marzo de 2026 cerró con 2.980.406 pasajeros, una cifra que supera en 9% al volumen registrado en marzo de 2023, cuando se habían transportado 2.741.460 personas.

Si bien la comparación interanual directa con 2025 muestra una leve desaceleración en algunos indicadores, el nivel absoluto de pasajeros confirma que el tráfico doméstico continúa siendo la columna vertebral de la conectividad aérea del país.

El informe de la ANAC pone especial énfasis en el comportamiento de los aeropuertos del interior, donde el crecimiento fue marcadamente superior al promedio. En marzo, terminales como Resistencia registraron incrementos del 80% en la cantidad de pasajeros de cabotaje respecto del mismo mes del año anterior, mientras que Trelew creció un 49%, Bahía Blanca un 30%, Catamarca un 22% y Viedma un 16%.

Estos datos refuerzan la lectura de un proceso de federalización del tráfico aéreo, con una mayor participación de los aeropuertos regionales como nodos activos de la red aerocomercial y no solo como puntos secundarios dentro del sistema.

El desempeño más destacado del mes volvió a estar en el segmento internacional, que alcanzó su mejor marzo histórico tanto en pasajeros como en operaciones. Durante marzo de 2026 se contabilizaron 1.655.745 pasajeros internacionales, lo que representa un incremento del 17% respecto del récord previo de marzo de 2025, cuando se habían registrado 1.420.272 viajeros.

Aerolíneas Argentinas, Aeroparque Internacional Jorge Newbery, Aeropuertos Argentina 2000 Gentileza Aeropuertos Argentina 2000

En paralelo, el número de movimientos internacionales llegó a 10.772, superando en 15% la marca anterior para ese mes. Para la ANAC, estos registros confirman un fortalecimiento sostenido de la conectividad internacional de la Argentina y una mayor inserción del país en el tráfico aéreo regional y global.

Al interior de este crecimiento internacional, el informe también destaca el fuerte avance de aeropuertos del interior del país. Rosario mostró un aumento interanual del 73% en pasajeros internacionales, Córdoba del 64% y Jujuy del 48%, mientras que Aeroparque registró una suba del 18% y Ezeiza del 11%.

Este comportamiento sugiere una mayor descentralización de la oferta internacional y una demanda creciente desde distintos puntos del país, más allá del tradicional protagonismo del área metropolitana de Buenos Aires.

Con estos resultados, marzo de 2026 se consolida como el mejor marzo de la historia de la aviación comercial argentina. El volumen total de pasajeros, el desempeño del cabotaje y, especialmente, el salto del tráfico internacional configuran un escenario que, según la ANAC, ratifica la expansión del sistema aerocomercial y su rol estratégico en la conectividad, la actividad económica y la integración territorial del país