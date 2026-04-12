La tajante medida de Gimnasia de Jujuy con el futbolista que gritó "¡bomba!" en un avión

Gimnasia y Esgrima de Jujuy analiza una medida drástica tras el incidente protagonizado por el futbolista Emiliano Endrizzi en un vuelo que debía trasladar al plantel hacia Buenos Aires. El episodio ocurrió en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el equipo se disponía a abordar un avión rumbo a su compromiso ante Agropecuario. En ese contexto, una advertencia del jugador generó alarma , obligó a la intervención de las autoridades y derivó en su detención.

Detuvieron a un jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Detuvieron a un jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Ante este escenario, el presidente de la institución, Walter Morales, tomó distancia del hecho y dejó en claro la postura dirigencial. “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador”, afirmó.

Además, adelantó que se evalúa una sanción máxima: “Totalmente, es lo que estamos evaluando”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de rescindir el contrato.

En ese sentido, insistió en la necesidad de proteger la imagen del club: “ Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia , porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante”.

La postura de Gimnasia

Morales también remarcó la gravedad del episodio en el contexto actual. “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, sostuvo. Asimismo, subrayó que el jugador se encontraba cumpliendo funciones al momento del hecho: “Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución muy importante”.

Horas más tarde, la comisión directiva emitió un comunicado en el que aclaró que, de confirmarse lo ocurrido, se trataría de una conducta “estrictamente individual, ajena a los valores” del club.

Por último, se informó que la causa quedó bajo la órbita de la justicia federal y que la institución colaborará con la investigación en curso.