Video y escándalo: un futbolista de Gimnasia de Jujuy gritó "¡bomba!" en un avión, demoró el vuelo y fue detenido

El episodio generó pánico a bordo, obligó a activar protocolos de seguridad y terminó con el futbolista bajo custodia policial.

El hecho obligó a desalojar un avión y activó un fuerte operativo.

Un episodio de fuerte impacto se produjo en las últimas horas y tuvo como protagonista a Emiliano Jesús Endrizzi, integrante de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El futbolista fue detenido luego de manifestar que había un explosivo en un avión que se encontraba en instancia previa al despegue.

La advertencia generó una inmediata reacción dentro de la aeronave y derivó en la aplicación de los protocolos de emergencia. Las autoridades ordenaron la evacuación total del vuelo mientras equipos especializados inspeccionaban el lugar para descartar cualquier peligro.

En medio del operativo, el jugador fue interceptado por personal de seguridad, reducido y posteriormente trasladado bajo custodia policial. Tras los controles realizados, se confirmó que no existía ninguna amenaza real.

Detuvieron a un jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión Detuvieron a un jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión Intervención judicial Aunque el episodio no pasó a mayores, la situación fue catalogada como grave por las autoridades. El caso quedó bajo análisis judicial y podría avanzar bajo la figura de intimidación pública, debido al tipo de declaración realizada.

Según trascendió, algunos testigos interpretaron el accionar como una supuesta “broma”, aunque el contexto en el que ocurrió provocó una respuesta inmediata de los organismos de seguridad, sin margen para relativizar lo sucedido.