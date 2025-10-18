El Papa León XIV evalúa visitar la Argentina y Uruguay durante el 2026

El presidente uruguayo Yamandú Orsi reveló que el papa León XIV manifestó su intención de viajar al Río de la Plata que Francisco había dejado pendiente.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi mantuvo un encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano,

El papa León XIV expresó su deseo de viajar a la Argentina y Uruguay en 2026. Así lo confirmó el presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien mantuvo un encuentro con el Pontífice en el Vaticano y aseguró que el líder de la Iglesia Católica planea iniciar el próximo año una gira pastoral por la región.

“La intención la tiene, me quedó claro que el año próximo piensa comenzar con ese peregrinar que suelen realizar los papas”, señaló Orsi en declaraciones a la prensa, luego de la audiencia privada que mantuvo con el Sumo Pontífice.

Según detalló el mandatario, León XIV está considerando retomar el viaje que su antecesor, Francisco, no pudo concretar. “Su predecesor tenía la aspiración de visitar el Río de la Plata, especialmente Buenos Aires, pero no se dio. León quizá lo haga y también le gustaría venir a Uruguay”, explicó.

Expectativa por la visita del Papa El presidente uruguayo destacó el interés del Papa por acercarse a la región y señaló que “no le queda otra opción que venir, porque la gente lo espera con entusiasmo”.

“En Uruguay hace tiempo que aguardamos una visita papal. Había mucha expectativa con Francisco, por su origen argentino, pero finalmente no ocurrió. Este Papa, en cambio, muestra una clara intención de venir. Veremos cómo se organiza, porque tiene todo un mundo por recorrer”, agregó Orsi.