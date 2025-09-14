León XIV celebró su primer cumpleaños como Papa con un llamado a la paz en el Ángelus

En su cumpleaños número 70, el Papa no habló de de las guerras y renovó su llamado a vivir la fe con entrega y esperanza.

Este domingo, León XIV celebró su cumpleaños número 70, en la ceremonia del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro donde miles de fieles se acercaron en este día especial para el Papa. En su mensaje, no mencionó la guerra, y agradeció los mensajes de cariño.

El mensaje del Papa en el Ángelus Durante el Ángelus dominical, celebrado en la Plaza de San Pedro, León XIV centró su mensaje en el significado profundo de la Cruz. Recordó que este instrumento de muerte fue transformado por Cristo en símbolo supremo del amor de Dios. En su reflexión, afirmó que “la vida surge de la muerte y la salvación del sacrificio”, y que nada puede separar a las personas del amor divino.

El Papa explicó que Jesús anticipó su entrega en la Cruz como fuente de vida eterna, y recordó el diálogo entre Jesús y Nicodemo, recogido en el Evangelio del día. Señaló que este último comprendería plenamente esas palabras sólo después de participar en la sepultura del Salvador.

Finalmente, León XIV hizo un llamado a vivir ese amor de manera concreta: “que también nosotros sepamos donarnos los unos a los otros, como Él se ha donado enteramente a todos”, exhortó. Cerró su intervención pidiendo la intercesión de María para acoger ese amor y traducirlo en acciones.

Los saludos que recibió el Papa Uno de los primeros saludos fue el del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. En su mensaje, el jefe de Estado subrayó los “urgentes llamamientos” del Papa para que se ponga fin a los conflictos armados y se retome el camino del diálogo y advirtió sobre “el temor creciente de que el mundo se encamine por una peligrosa senda”. Señaló que las palabras del Papa son fuente de esperanza y apeló al compromiso de todos, en especial de quienes ocupan cargos públicos, para abrir horizontes de justicia y dignidad.