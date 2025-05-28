La belleza turística de Chiclayo, donde León XIV fue obispo

Queda en Perú, a doce horas de Lima (hacia el norte) en auto, prácticamente en la zona del Ecuador. Se destaca más que por sus playas y balnearios, por su historia y cultura. Y si esto fuera poco allí hay una importante reserva natural con paisajes soñados y una amplia variedad de fauna. Chiclayo es el nombre de esta provincia peruana, cuya capital -que es una de las cinco ciudades más importantes de ese país- también se llama Chiclayo. Se trata de un "rincón del mundo" que empezó a tener más relevancia a partir del 8 de mayo último, cuando el recién electo papa León XIV le dedicó unas palabras en español: