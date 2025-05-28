La belleza turística de Chiclayo, donde León XIV fue obispo
Es una provincia del Perú cuya capital lleva el mismo nombre y donde la cultura, el arte y la naturaleza desbordan por su belleza y riqueza histórica.
Queda en Perú, a doce horas de Lima (hacia el norte) en auto, prácticamente en la zona del Ecuador. Se destaca más que por sus playas y balnearios, por su historia y cultura. Y si esto fuera poco allí hay una importante reserva natural con paisajes soñados y una amplia variedad de fauna. Chiclayo es el nombre de esta provincia peruana, cuya capital -que es una de las cinco ciudades más importantes de ese país- también se llama Chiclayo. Se trata de un "rincón del mundo" que empezó a tener más relevancia a partir del 8 de mayo último, cuando el recién electo papa León XIV le dedicó unas palabras en español:
“Si me permiten también un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mis queridas Diócesis de Chiclayo, en el Perú".
Te Podría Interesar
Chiclayo se fundó en 1559, es decir antes de lo que fue la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires (1580, por Juan de Garay) y también antes de que se fundaran las ciudades de Mendoza (1561), Córdoba y Santa Fe (1573), por lo que sin dudas que es un lugar que vale la pena saber y conocer.
Un video para conocer toda la riqueza histórica y cultural de este "rincón del mundo" conocido como "la ciudad de la amistad":
Sus principales atractivos turísticos son la Basílica y Catedral de Santa María, que fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel en 1869, quien entre 1887 y 1889 se encargó de hacer la torre de 300 metros de alto que lleva su nombre en la ciudad de París. También la plaza principal de la ciudad, la playa y balneario de Pimentel, el paseo o parque de las Musas, un lugar que en el pasado fue una importante zona agrícola y que luego, tras saqueos y el deterioro ambiental por el fenómenos del Niño, se convirtió en una "ciudad fantasma" conocida como Zaña, el complejo arqueológico de Huaca Rajada y Túcume, y el refugio de vida silvestre de Laquipampa, .