Carlo Acutis ya es santo y en Chacras de Coria avanza la primera capilla del "influencer de Dios"

La canonización de Carlo Acutis este domingo en el Vaticano tuvo una particular resonancia en Mendoza : en Chacras de Coria avanza la construcción de la primera capilla del mundo dedicada al joven conocido como el “influencer de Dios”, fallecido en 2006 a los 15 años.

El proyecto comenzó en 2023, a partir de la donación de un grupo de empresarios que cedió al Arzobispado de Mendoza un predio de 4.300 m² en calle Viamonte. La piedra fundamental se colocó el 12 de noviembre de ese año y los trabajos de excavación se iniciaron en marzo de 2025.

La capilla fue diseñada por los arquitectos Franco Pérez Magnelli, Jorge Robello y Bruno di Fabio, con dirección de obra a cargo de Santiago Racca. Su estilo románico, austero y sobrio, se materializa en piedra y madera, en sintonía con la tradición arquitectónica local y con el espíritu de humildad que caracterizó la vida de Acutis.

El complejo contempla un templo con capacidad para 450 personas, un salón de usos múltiples, vivienda parroquial, santuario al aire libre, vía crucis y espacios dedicados a figuras como Santa Clara de Asís y Enrique Shaw, empresario argentino en proceso de canonización, que será homenajeado con esculturas de cuerpo completo.

La inversión estimada supera el millón de dólares. Todos los materiales han sido donados, mientras que la mano de obra se financia con campañas de recaudación pública abiertas también a nivel internacional. Actualmente, la obra registra un avance superior al 35% y se proyecta su finalización hacia fines de 2027.

Sentido y proyección del proyecto

La futura capilla busca tener una doble dimensión: litúrgica y comunitaria. Según el Arzobispado de Mendoza, se propone como un espacio de encuentro, oración y acompañamiento, con especial atención a jóvenes y familias. Para sostenerla, se impulsan campañas de recaudación que reciben desde materiales hasta aportes económicos de fieles locales y del extranjero.

El emprendimiento cuenta con el respaldo de la familia de Carlo Acutis y la bendición del papa Francisco. Su madre, Antonia Salzano, señaló que “será un lugar que ilumine la fe de muchos”. La coincidencia entre la canonización en Roma y el avance de la construcción en Mendoza otorga al proyecto un fuerte valor simbólico, al consolidar en la vida comunitaria local el legado del primer santo millennial.

Una vigilia con sello local

La canonización fue acompañada en Chacras de Coria por una vigilia que reunió a cientos de personas. La jornada comenzó con una procesión desde el predio de la futura capilla hasta la plaza principal y se extendió hasta la madrugada, con transmisión en vivo de la ceremonia desde el Vaticano.

Una vecina que participó del encuentro expresó: “Se vivió un clima de fiesta y oración hasta las 4:30 o 5 de la mañana. Se transmitió en vivo la canonización. Nosotros lo conocemos y lo seguimos. Para la Iglesia católica es importantísimo tener un santo joven, millennial lo llaman. Es un ejemplo para la juventud, por lo que en poco tiempo él hizo por la Iglesia católica”.