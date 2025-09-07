El primer santo millennial: el Papa canonizó a Carlo Acutis

Carlo Acutis fue canonizado en la Plaza de San Pedro por el papa León XIV y se convirtió en el primer santo millennial de la Iglesia Católica.

La ceremonia se llevó a cabo este domingo en la Plaza de San Pedro y fue presidida por el papa León XIV. Allí se vivió un hecho histórico en el último tiempo con la canonización de Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial.

En un evento que reunió a miles de fieles de distintas partes del mundo, y que congregó a muchos jóvenes católicos, se inició la ceremonia en la que también fue canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925 a causa de una poliomielitis.

Quién es el Carlo Acutis Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres y falleció a los 15 años, en 2006, a raíz de una leucemia. En 2020 había sido beatificado por el papa Francisco, es decir, reconocido por la Iglesia Católica como alguien que vivió de manera ejemplar su fe cristiana y cuya intercesión puede ser invocada por los fieles.

Esta canonización, que estaba prevista para el Jubileo de los Adolescentes, se postergó hasta esta fecha luego de la muerte del Sumo Pontífice argentino, ocurrida el 21 de abril de este año.

Su madre, Antonia Salzano, en una entrevista a Reuters comentó: “Carlo era un niño normal y corriente como los demás. Jugaba, tenía amigos e iba al colegio. Pero su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad”.