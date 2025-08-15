El Papa León XIV pide el fin de las armas en Ucrania y soluciones al hambre en Gaza

Desde el Vaticano, León XIV oró por la paz entre Ucrania y Rusia y también por el fin de la crisis humanitaria en Franja de Gaza.

El papa León XIV ha pedido el fin de las armas en Ucrania y soluciones al hambre en Gaza, como ha expresado en un encuentro con periodistas a su llegada a Villa Barberini, en Castel Gandolfo, donde pasará un segundo periodo de descanso estival, hasta el 19 de agosto.

Según recoge 'Vatican News', el Papa se ha referido a la próxima cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin, y ha señalado que "hay que buscar siempre el alto el fuego, acabar con la violencia, con tantos muertos", por lo que ha llamado a "ponerse de acuerdo" para frenar el conflicto.

Preguntado por la situación en Gaza, el papa ha expresado su preocupación por la posibilidad de deportaciones y ha reclamado una respuesta a la crisis humanitaria. "Conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto y a los rehenes, que deben ser liberados. Pero también hay que pensar en los muchos que están muriendo de hambre", ha afirmado.

León XIV y el fin de las guerras León XIV ha destacado que la Santa Sede "no puede detener" los conflictos, pero ha agregado que trabaja por la "no violencia a través del diálogo y buscando soluciones", porque "estos problemas no se pueden resolver con la guerra".

El papa León XIV mantuvo un encuentro con los cardenales que lo eligieron Foto: EFE El papa León XIV tiene una cargada agenda, marcada por crisis mundiales. Foto: Efe EFE Finalmente, durante la audiencia general en la Sala Pablo VI, ha pedido rezar por todos los pueblos que sufren la guerra. "Rueguen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra", ha apuntado. El motivo del llamamiento de León XIV fue la figura de San Maximiliano María Kolbe, el franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, donde se ofreció a ocupar el lugar de un padre de familia destinado al bunker del hambre.