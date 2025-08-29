Piden colaboración para construir la capilla de Chacras de Coria en honor a Carlo Acutis

Desde la iglesia de Chacras de Coria invitaron a fieles, familias y comunidades de todo el mundo a sumarse con su aporte a través de la web capillacarloacutis.com para que la capilla Carlo Acutis sea una realidad en Mendoza.

“La colecta es muy sencilla, necesitamos de la ayuda de todos a través de un QR o un link que van a encontrar en la web donde, además, van a ir viendo el avance y en qué se ha ido usando el dinero que cada uno aporta. No le hemos dado el formato de donación, porque no buscamos una mera entrega de dinero sin compromiso, buscamos un estilo de suscripción en donde los interesados puedan anotarse con el monto que quieran pagar, durante el tiempo que quieran (el tiempo máximo va a ser el que dure la construcción), y la idea es que se comprometan, porque ese compromiso va a ser que se sumen ladrillo a ladrillo, testimonio a testimonio, y van a ir acompañando el avance de la obra”, dijo el representante del Consejo Asunto Económico de la parroquia de Chacras de Coria , Gerardo Catapano.

“Si no pueden ayudarnos desde ese punto, ayúdenos contando la historia de Carlo, difundiendo su mensaje, para que lleguemos a muchos. La madre del Beato decía que nosotros vamos a ser un faro de luz para el mundo y creemos que sí, que nos ha elegido Carlo Acutis para que desde esta comunidad seamos una guía para todo el mundo. Para nosotros va a ser un honor poder recibir a cada uno que done, cada uno que se suscriba va a tener su nombre plasmado en la capilla, tenemos ese compromiso, así que van a ser parte de este sueño y de esta misión”, agregó.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo nació en 1991 en Londres y creció en Milán. Desde muy pequeño mostró un profundo amor por la Eucaristía y un talento extraordinario para la informática. Con apenas 14 años creó una plataforma digital que documenta milagros eucarísticos en todo el mundo, proyecto que aún hoy sigue recorriendo parroquias y universidades.

Carlo Acutis dedicó su vida a evangelizar a través de internet Foto: X/@CatholicArena Carlo Acutis dedicó su vida a evangelizar a través de internet Foto: X/@CatholicArena

Falleció a los 15 años, el 12 de octubre de 2006, a causa de una leucemia. Fue beatificado en 2020 por el Papa Francisco, luego del reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión:

La curación de un niño en Brasil con una grave enfermedad pancreática (2019).

La recuperación milagrosa de una joven costarricense tras un grave accidente en bicicleta en Italia.

Así avanza la construcción de la capilla

Construcción de la capilla Chacras De Coria que se llamara Carlo Acutis Construcción de la capilla Chacras De Coria que se llamara Carlo Acutis<>

Actividades por la canonización de Carlo Acutis

El próximo 7 de septiembre, en la Plaza San Pedro de Roma, Carlo Acutis será proclamado Santo. Reconocido como el “santo de los jóvenes” o el "santo millennial". En Mendoza, la comunidad de Chacras de Coria se prepara con una vigilia especial los días 6 y 7 de septiembre, que acompañará en simultáneo la canonización en el Vaticano.

La agenda de actividades de cara al fin de semana del 6 y 7 de septiembre, incluye entre otras cosas una vigilia de oración, reflexión y celebración comunitaria. El sábado 6 a las 22 hs se realizará una peregrinación desde el predio donde se construye la capilla hasta la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y misa a cargo del Obispo Marcelo Colombo.

Mientras que durante la madrugada del domingo 7 se expondrán las reliquias del beato en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, habrá pintura de murales, y rezo del rosario además de entrega de kits de higiene para personas en situación de calle.

Promediando el amanecer habrá música en vivo durante la vigilia y a las 5.30 se transmitirá en vivo y en pantalla gigante la canonización de Carlo Acutis con el objetivo de que jóvenes, familias y peregrinos puedan unirse espiritualmente a la canonización desde Argentina. Como cierre se inaugurará una mayólica en su honor.

”Estoy en el marco hoy de los 90 años de la parroquia de Chacras de Coria. Esta capilla, para mí, es el nacimiento de un nuevo hijo de la comunidad. Creo que Dios nos ha querido acompañar, nos ha querido mimar con este regalo en los 90 años de la comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, dijo el padre Osvaldo Scandura, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.