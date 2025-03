La historia de milagros y señales de la Virgen detrás de la nueva capilla de Chacras de Coria

Hace frío, los bolsillos no alcanzan a cortar el aire helado. Chacras de Coria tiene un par de grados menos que la Ciudad de Mendoza y en mayo ya se notan. El padre Osvaldo conoce el camino de memoria hasta la parroquia. Hay adoración al Santísimo Sacramento. En el portón lo están esperando dos mujeres de la comunidad. Cuando dan los primeros pasos un intenso olor a nardo los invade, no hay flores, solo el cinerario y dos columbarios. Los tres se dan cuenta de la manifestación y rezan unos minutos.

Entran a la sacristía y advierten que el aroma a nardo emana del ícono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la advocación que lleva la coqueta parroquia frente a la plaza de Chacras de Coria que muchos eligen para casarse por su estilo antiguo y colonial.

Los nardos se sienten en los pasillos, el altar y llegan hasta la puerta de entrada. Los fieles están esperando para que el padre Osvaldo exponga el Santísimo y comience la adoración. El ritual de los jueves continúa y esta vez suman el cuadro al pie del altar. “La Virgen algo me quiere decir, algo me está pidiendo”, se repite en la cabeza el presbítero.

El predio donde se construye la capilla

El ícono del Perpetuo Socorro muestra la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos y los arcángeles custodiando a la madre y al hijo, que casi pierde una sandalia después de una visión de la Pasión. María lo cuida y protege, sin embargo no mira a Jesús, mira a los ojos a la persona que está observando el cuadro en ese momento. “La Virgen algo me quiere decir”, insiste el padre Osvaldo cada vez que mueve el ícono hasta el altar en las adoraciones.

El padre Osvaldo Scandura junto a una reliquia de Carlo Acutis en la parroquia de Chacras de Coria.

La manifestación del olor a nardos empezó a repetirse cada 27 y fue allí cuando el sacerdote confirmó que era la Virgen la que se estaba intentando comunicar. Ahora, era él el que tenía que abrir el corazón y escuchar. “Yo solo rezaba y me ponía a disposición”, dice el padre de Osvaldo.

A fin de año del 2022, un grupo de empresarios le pidió una cita al cura y le ofreció donar 4.300 metros cuadrados en la calle Viamonte antes de llegar al canal Cacique Guaymallén con la condición de que se hiciera una capilla, el proyecto arquitectónico también iba incluido en la donación.

“Consulto con el arzobispo Marcelo Colombo -yo ya le había comentado sobre la realidad de los jóvenes de la zona y la preocupación de muchos padres- y me dice sin dudar que la capilla debe estar bajo la advocación del beato Carlo Acutis”, cuenta el padre Osvaldo.

El padre Osvaldo y de fondo el ícono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. (Marcos García/MDZ)

“Cuando se confirmó la noticia, el aroma a nardo lo sintieron en el estudio de arquitectura y después no se percibió más. Ahí me di cuenta, que ese 26 de mayo fue el nacimiento de un nuevo hijo de la parroquia. Ya tenemos la capilla del Rosario de San Nicolás hacia el piedemonte, la capilla Santa Elena hacia el sur y la capilla de la Merced hacia el norte. Ese día fue el nacimiento de una nueva nueva comunidad, un nuevo hijo”, añade emocionado.

La nueva capilla

Cuando supieron que la capilla llevaría el nombre del beato Carlo Acutis el equipo del estudio de arquitectura comenzó a trabajar. El templo tenía que ser para los jóvenes. Entrevistaron a la comunidad, a los chicos de la parroquia y del barrio.

El altar será una réplica del altar de San Francisco de Asís.

Todos coincidieron en que preferían los espacios amplios y el contacto con la naturaleza. Por eso en el predio que linda con un gran barrio privado se construirá una capilla similar a un castillo en el que se utilizarán materiales nobles y simples como piedra y madera. Alrededor habrá parque y estacionamiento.

El templo será amplio con un altar igual al de San Francisco de Asís y en uno de los niveles estarán los salones. En un anexo estará la casa parroquial. Desde todo el lugar se podrá acceder a internet. El de 12 marzo comenzó la construcción y estiman que la obra se extenderá por 2 ó 3 años. El costo total será de 1 millón de dólares. Por ahora, muchas empresas han donado materiales y la comunidad está preparando eventos para recaudar fondos.

El santo de los jóvenes

Chacras de Coria es conocido por sus calles empedradas, los chalets y el verde que refresca el lugar. Con los años dejó de ser un lugar de casas de fin de semana para convertirse en la mezcla perfecta entre ciudad y pueblo.

Sin embargo, las problemáticas con los jóvenes se repiten como en los barrios de clase media y en los asentamientos. “Las apariencias a veces engañan. Uno ve rostros pero no ve corazones, uno ve casas pero no ve el interior y no siempre lo que brilla es oro. Yo creo que este lugar es lindo y con mucha tranquilidad y silencio, pero los que vivimos acá somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades, nuestros límites y también nuestras pobrezas”, explicó el padre Osvaldo.

En este marco, llega el beato Carlo Acutis, un joven italiano que murió de leucemia y predicó a través de las redes sociales. Se lo conoce como el influencer de Dios o el patrono de internet. “Fue un chico que tenía amigos, que disfrutaba, que hacía sus viajes, que estaba inmerso en la realidad. Carlo Acutis se dedicó a recopilar todos los milagros eucarísticos y hoy es una muestra itinerante sobre la Eucaristía que viaja por el mundo entero”, dijo el sacerdote.

“Hoy muchos jóvenes no tienen proyectos. Con el tema de la inmediatez nada te satisface, necesitás más, más, más y más. Entonces, es importante que no se juzgue, sino que se brinden herramientas. Y para mí, la llegada del beato es una herramienta para iluminar, para decirle a los jóvenes y a todas las personas que la vida es un regalo maravilloso y que la vida se descubre cuando uno la da, cuando uno la entrega y que esa entrega implica tiempo”, agregó. El beato Carlo Acutis.

Además, el sacerdote vio la mano milagrosa del beato Carlos Acutis durante una procesión en la que iba caminando y bendiciendo a los fieles. En un momento, el padre Osvaldo se cayó a la acequia de espaldas y se golpeó fuertemente la cabeza. Se fue a cambiar a su casa y siguió con las actividades. Al día siguiente, cuando fue al médico, el profesional le confirmó que no tenía ninguna secuela a pesar de la gravedad de la caída.