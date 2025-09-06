Quién fue Carlo Acutis, el primer santo millennial que será canonizado este domingo

En Mendoza , la comunidad de Chacras de Coria se prepara con una vigilia especial los días 6 y 7 de septiembre, que acompañará en simultáneo la canonización en el Vaticano.

La agenda de actividades incluye una vigilia de oración, reflexión y celebración comunitaria. El sábado 6 a las 22 se realizará una peregrinación desde el predio donde se construye la capilla hasta la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y habrá una misa a cargo del Obispo Marcelo Colombo.

Mientras que durante la madrugada del domingo 7 se expondrán las reliquias del beato en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, habrá pintura de murales y rezo del rosario además de entrega de kits de higiene para personas en situación de calle.

Promediando el amanecer habrá música en vivo durante la vigilia y a las 5.30 se transmitirá en vivo y en pantalla gigante la canonización de Carlo Acutis con el objetivo de que jóvenes, familias y peregrinos puedan unirse espiritualmente a la canonización desde Argentina. Como cierre se inaugurará una mayólica en su honor. Actualmente, la comunidad lanzó una campaña solidaria para terminar de construir el templo.

Así será la capilla Carlo Acutis en Chacras de Coria

Capilla Chacras de Coria en honor a Carlos Acutis

Quién fue Carlo Acutis en 12 preguntas

Desde el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones comunicaron 12 puntos clave para conocer la historia de Carlo Acutis

¿Dónde nació Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Reino Unido), donde sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, trabajaban. Pocos meses después se trasladaron a Milán (Italia).

Carlo Acutis bebé Carlo Acutis cuando era bebé. @UniCatolicos_es

La enfermedad del Beato

Siendo adolescente, Carlo fue diagnosticado con leucemia. Ofreció sus sufrimientos por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia.

Carlo Acutis y su gran amor por la Eucaristía

Desde temprana edad, mostró un amor especial por Dios, incluso aunque sus padres no fueran especialmente devotos. Su madre contó que antes de Carlo, ella sólo había ido a Misa para su Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio, pero desde pequeño, el joven amaba rezar el Rosario.

Después de su Primera Comunión, el pequeño Carlo iba a Misa tan a menudo como podía y hacía Horas Santas antes o después de la Eucaristía. Se confesaba semanalmente y además les pidió a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y sitios de milagros eucarísticos.

La conversión de su madre

Su testimonio de fe condujo a una profunda conversión en su madre, quien asegura: “Carlo me acercó a Dios”.

Carlo Acutis y su madre Carlo Acutis y su madre. @UniCatolicos_es

Carlo Acutis y la Virgen de Fátima

Según narró su mamá, Carlo tuvo una experiencia mística en la que la Virgen de Fátima le pidió que se consagrara al Corazón de Jesús y a su Inmaculado Corazón.

Además, el joven beato soñó con el pastorcito San Francisco Marto, quien le pidió ofrecer reparación y sacrificios "para que las personas pudieran amar y honrar más la Eucaristía".

Papa Francisco Virgen de Fátima El papa Francisco ya estuvo en Fátima. Foto: Efe. Papa Francisco orando frente a la imagen de la Virgen de Fátima. EFE

Defendió a los más débiles en la escuela

También destacó por defender en la escuela a quienes eran víctimas de burlas, especialmente a los niños con discapacidad.

Cuando los padres de un amigo estaban en proceso de divorcio, Carlo hizo un esfuerzo especial por incluir a su amigo en la vida de la familia Acutis.

Carlo Acutis y los milagros eucarísticos

Era un programador y construyó un sitio web que catalogaba y promovía los milagros eucarísticos.

Allí, les decía a los visitantes: "Cuanto más frecuentemente recibamos la Eucaristía, más nos pareceremos a Jesús, de modo que en esta tierra tendremos un anticipo del cielo".

Carlo Acutis en su Primera Comunión Carlo Acutis en su Primera Comunión. @UniCatolicos_es

El fútbol y los videojuegos en la vida de Carlo Acutis

Carlo amaba el fútbol y le encantaba jugar videojuegos. Su consola favorita era una PlayStation —posiblemente una PS2, que se lanzó en 2000, cuando él tenía nueve años—. Sabemos que sólo se permitía jugar una hora a la semana, a manera de mortificación y disciplina espiritual, pues deseaba jugar mucho más.

Carlo Acutis jugando a la pelota Carlo Acutis jugando a la pelota. @UniCatolicos_es

¿Cuándo murió y cuándo fue beatificado Carlo Acutis?

Carlo Acutis falleció el 12 de octubre de 2006 y fue enterrado en Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco.

Su causa de canonización comenzó en 2013. Fue declarado Venerable en 2018 y Beato el 10 de octubre de 2020.

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto?

Inicialmente, hubo informes de que el cuerpo de Carlo Acutis se encontraba incorrupto, pero no fue el caso. No obstante, yace en reposo en una tumba de vidrio, donde puede ser venerado de forma permanente.

Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006 Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006 @UniCatolicos_es

El corazón de Carlo Acutis

Su corazón, que ahora se considera una reliquia, se expone en un relicario en la Basílica de San Francisco en Asís.

Su madre señaló que su familia había deseado donar sus órganos cuando murió, pero no pudieron hacerlo debido a la leucemia.

El beato Carlo Acutis El beato Carlo Acutis @UniCatolicos_es

El milagro del Beato Carlo Acutis para su canonización

El milagro que se le atribuye es la curación de una joven de 21 años nacida en Costa Rica y de nombre Valeria Valverde. Se lesionó gravemente la cabeza en un accidente en bicicleta cuando estudiaba en Florencia en 2022.

Estaba a punto de morir, pero su madre fue a la tumba del beato en Asís para pedirle su intercesión por la curación de su hija y ese mismo día Valeria empezó a recuperarse milagrosamente.