La Virgen de Luján llegó al Vaticano: la obra que se develó en el jardín de la Santa Sede

La Conferencia Episcopal Argentina anunció la llegada de la Patrona de Argentina a los Jardines Vaticanos.

Un mosaico de la Virgen de Luján fue develado en el jardin del Vaticano.

Este martes, a través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina anunció la entronización de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos. Allí se develó un mosaico de la Virgen de Luján junto a la autora de la obra, Florencia Delucchi, y autoridades de la Embajada de la República Argentina ante la Santa Sede.

Junto a la artista se encontraba el embajador en el Vaticano, Luis Pablo María Beltramino, acompañado por el secretario de Estado de Su Santidad, el cardenal Pietro Parolin, quienes se encargaron de decir unas palabras durante esta pequeña ceremonia.

Virgen de Luján en el Vaticano (1) La autora de la obra, Florencia Delucchi, en la revelación de la misma. Conferencia Episcopal Argentina

Luego de la develación del mosaico de la Virgen de Luján en los jardines, además de la artista a cargo, estuvieron presentes los benefactores de la obra, Mario Montoto y Ricardo Trigo. Quien se encargó de bendecirla fue el cardenal Leonardo Sandri.

El proyecto de la obra en los jardines del Vaticano A través de la Embajada Argentina ante la Santa Sede, la Cancillería Argentina y la Secretaría de Culto y Civilización se ocuparon de impulsar la entronización de la Virgen de Luján, que fue financiada por benefactores privados.