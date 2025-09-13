El Papa León XIV bendice una BMW R 18 Transcontinental que ayudará a niños en Madagascar

La moto única de BMW, firmada por el Papa, se exhibirá en BMW Welt antes de ser subastada por Sotheby’s con fines benéficos en octubre de 2025.

El 3 de septiembre de 2025, el Papa León XIV recibió en el Vaticano una BMW R 18 Transcontinental especialmente personalizada, que fue bendecida y firmada durante una ceremonia oficial. Esta motocicleta única será subastada en octubre por Missio Austria a través de Sotheby’s, y los fondos obtenidos se destinarán a proyectos de ayuda infantil en Madagascar.

El ejemplar fue donado por BMW Motorrad Deutschland y adaptado por el concesionario BMW Motorrad Witzel, en colaboración con Thomas Draxler, fundador de Jesus-Biker. La unidad destaca por su color blanco nácar, la incorporación del escudo del Vaticano y otros detalles exclusivos que la convierten en una pieza irrepetible.

El recorrido de esta iniciativa comenzó el 31 de agosto de 2025 con un “Peace Ride” desde Motorrad Witzel, en Sennfeld, hasta Roma. El trayecto incluyó paradas en Schaafheim, Altötting y Verona, con ceremonias religiosas en cada etapa.

Integrantes de Jesus-Biker, BMW Motorrad y BMW Witzel participaron en la caravana, en su mayoría a bordo de modelos BMW R 18 cedidos por BMW Motorrad Alemania.