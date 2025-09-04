BMW alcanza las 3 millones de unidades electrificadas vendidas
Más del 25 por ciento de las ventas globales de BMW Group en la primera mitad de 2025 corresponden a modelos electrificados.
BMW Group alcanzó un nuevo récord en su estrategia de electrificación al entregar su vehículo electrificado número tres millones. La unidad, un BMW Serie 3 híbrido enchufable producido en la planta de Múnich, fue entregada a un cliente y marcó un hito en la primera mitad de 2025.
Europa continúa siendo el principal mercado para este tipo de vehículos, concentrando más del 60 por ciento de las entregas globales de BMW Group en esta categoría.
En la región, la participación de los electrificados supera el 40 por ciento de las ventas totales.
Dentro de este crecimiento, los híbridos enchufables han registrado un aumento especialmente destacado en comparación con el año anterior.
Este nuevo récord se suma al alcanzado en julio de 2025, cuando BMW anunció la venta de su vehículo eléctrico número 1,5 millones, un MINI Countryman 100 por ciento eléctrico fabricado en Leipzig y entregado a un cliente en Portugal.
Desde el lanzamiento del BMW i3, los 1,5 millones de vehículos eléctricos comercializados por la compañía representan una extensión superior a los 6.500 kilómetros.
Actualmente, BMW Group ofrece más de 15 modelos totalmente eléctricos en todas sus marcas, junto con más de 10 híbridos enchufables. Entre ellos se incluye el nuevo BMW iX, con una autonomía superior a 700 kilómetros.