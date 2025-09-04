Más del 25 por ciento de las ventas globales de BMW Group en la primera mitad de 2025 corresponden a modelos electrificados.

BMW Group alcanzó un nuevo récord en su estrategia de electrificación al entregar su vehículo electrificado número tres millones. La unidad, un BMW Serie 3 híbrido enchufable producido en la planta de Múnich, fue entregada a un cliente y marcó un hito en la primera mitad de 2025.

Europa continúa siendo el principal mercado para este tipo de vehículos, concentrando más del 60 por ciento de las entregas globales de BMW Group en esta categoría.

En la región, la participación de los electrificados supera el 40 por ciento de las ventas totales. BMW alcanza las 3 millones de unidades electrificadas vendidas BMW alcanza las 3 millones de unidades electrificadas vendidas BMW

Dentro de este crecimiento, los híbridos enchufables han registrado un aumento especialmente destacado en comparación con el año anterior.

Este nuevo récord se suma al alcanzado en julio de 2025, cuando BMW anunció la venta de su vehículo eléctrico número 1,5 millones, un MINI Countryman 100 por ciento eléctrico fabricado en Leipzig y entregado a un cliente en Portugal.