Presenta:

Mdz Autos

|

fiat

Fiat muestra su portafolio entero de pick-ups: de Strada a Titano

En Expointer 2025, Fiat mostrará 10 modelos, entre pick-ups, SUV, hatchbacks y vehículos comerciales.

MDZ Autos

La Fiat Toro recientemente recibió nuevo equipamiento y una apariencia aún más robusta y sofisticada para el año modelo 2026.

La Fiat Toro recientemente recibió nuevo equipamiento y una apariencia aún más robusta y sofisticada para el año modelo 2026.

Fiat Titano

Fiat Titano

Fiat Strada

Fiat estará presente en Expointer 2025, una de las ferias agrícolas más importantes del país, que se celebrará del 30 de agosto al 7 de septiembre en el Parque de Exposiciones Assis Brasil en Esteio, Rio Grande do Sul. Con un moderno stand, la firma de Stellantis presentará su portafolio completo de pick-ups, entre otras novedades.

Una de las piezas más destacadas del stand será la Fiat Toro. Este modelo, que recientemente recibió nuevo equipamiento y una apariencia aún más robusta y sofisticada para el año modelo 2026, estará disponible para los asistentes del evento en todos sus niveles de equipamiento: Endurance, Freedom, Ultra, Volcano y Ranch.

Te Podría Interesar

Las novedades de Fiat Titano y Strada

En la gama de pick-ups, también se exhibirán las versiones Volcano y Ranch de la nueva Fiat Titano y la Fiat Strada, el vehículo más vendido del país en los últimos cuatro años.

Fiat Titano
Fiat Titano

Fiat Titano

"Fiat cuenta con un portafolio completo de hatchbacks, sedanes, SUV y furgonetas para satisfacer todas las necesidades de los clientes, tanto en la ciudad como en el campo. Las camionetas pick-up son esenciales para la agricultura, y en este segmento contamos con la Strada, el vehículo más vendido en Brasil durante cuatro años consecutivos. Ahora, con las nuevas Titano y Toro, renovamos nuestra familia de camionetas, haciéndola aún más competitiva y completa para satisfacer las necesidades del mercado. Durante el evento, presentaremos nuestro portafolio, que combina robustez, tecnología y rendimiento, atributos esenciales para este segmento", afirmó Frederico Battaglia, vicepresidente de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Qué otras novedades tendrá Fiat en Expointer

Además de las camionetas, Fiat también llevará a la feria los Mobi Trekking y Argo 1.0 MT, modelos compactos y de alta eficiencia energética, que forman parte del programa Auto Sustentable, impulsado por el Gobierno Federal, que concede exención del IPI para estos modelos.

Las versiones Híbridas y Abarth de los SUV de la marca, Pulse y Fastback, y los modelos comerciales Fiorino, Scudo y Ducato, también formarán parte del evento, reforzando la apuesta de Fiat por la eficiencia y la innovación en la movilidad profesional.

"Fiat es la marca líder en camionetas pickup y este año acumuló una participación de mercado del 41,3% y más de 107.000 unidades matriculadas en uno de los segmentos de mayor crecimiento del país. El sector agrícola es fundamental para este resultado, y nuestra línea de productos refleja cada vez más los deseos de los clientes que trabajan en el campo", afirmó Herlander Zola, Vicepresidente Sénior de Operaciones Comerciales de Stellantis Brasil y Vehículos Comerciales Ligeros (LCV) para Sudamérica.

Financiación para la Fiat Strada

Durante la feria, los visitantes podrán conocer las condiciones de financiación de la Strada a través de Finame, una línea de financiamiento ofrecida por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), que ahora incluye las versiones Endurance y Freedom Cabine Plus de la exitosa pick-up.

Archivado en

Notas Relacionadas