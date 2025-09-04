Fiat muestra su portafolio entero de pick-ups: de Strada a Titano

Fiat estará presente en Expointer 2025, una de las ferias agrícolas más importantes del país, que se celebrará del 30 de agosto al 7 de septiembre en el Parque de Exposiciones Assis Brasil en Esteio, Rio Grande do Sul. Con un moderno stand, la firma de Stellantis presentará su portafolio completo de pick-ups , entre otras novedades.

Una de las piezas más destacadas del stand será la Fiat Toro . Este modelo, que recientemente recibió nuevo equipamiento y una apariencia aún más robusta y sofisticada para el año modelo 2026, estará disponible para los asistentes del evento en todos sus niveles de equipamiento: Endurance, Freedom, Ultra, Volcano y Ranch.

En la gama de pick-ups , también se exhibirán las versiones Volcano y Ranch de la nueva Fiat Titano y la Fiat Strada , el vehículo más vendido del país en los últimos cuatro años.

" Fiat cuenta con un portafolio completo de hatchbacks, sedanes, SUV y furgonetas para satisfacer todas las necesidades de los clientes, tanto en la ciudad como en el campo. Las camionetas pick-up son esenciales para la agricultura, y en este segmento contamos con la Strada , el vehículo más vendido en Brasil durante cuatro años consecutivos. Ahora, con las nuevas Titano y Toro, renovamos nuestra familia de camionetas, haciéndola aún más competitiva y completa para satisfacer las necesidades del mercado. Durante el evento, presentaremos nuestro portafolio, que combina robustez, tecnología y rendimiento, atributos esenciales para este segmento", afirmó Frederico Battaglia, vicepresidente de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Qué otras novedades tendrá Fiat en Expointer

Además de las camionetas, Fiat también llevará a la feria los Mobi Trekking y Argo 1.0 MT, modelos compactos y de alta eficiencia energética, que forman parte del programa Auto Sustentable, impulsado por el Gobierno Federal, que concede exención del IPI para estos modelos.

Las versiones Híbridas y Abarth de los SUV de la marca, Pulse y Fastback, y los modelos comerciales Fiorino, Scudo y Ducato, también formarán parte del evento, reforzando la apuesta de Fiat por la eficiencia y la innovación en la movilidad profesional.

"Fiat es la marca líder en camionetas pickup y este año acumuló una participación de mercado del 41,3% y más de 107.000 unidades matriculadas en uno de los segmentos de mayor crecimiento del país. El sector agrícola es fundamental para este resultado, y nuestra línea de productos refleja cada vez más los deseos de los clientes que trabajan en el campo", afirmó Herlander Zola, Vicepresidente Sénior de Operaciones Comerciales de Stellantis Brasil y Vehículos Comerciales Ligeros (LCV) para Sudamérica.

Financiación para la Fiat Strada

Durante la feria, los visitantes podrán conocer las condiciones de financiación de la Strada a través de Finame, una línea de financiamiento ofrecida por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), que ahora incluye las versiones Endurance y Freedom Cabine Plus de la exitosa pick-up.