Todos los Sociales de la presentación de la Fiat Titano: una pick up increíble
Fue un día espléndido en una bodega espectacular, la Fiat Titano brilló de la mano de Lorenzo Automotores. Todos los detalles y las fotos, en esta nota.
En el marco de un espectacular sábado, con el sol mendocino y el marco bellísimo de la Cordillera de los Andes de fondo en Finca Decero, Luján de Cuyo, Lorenzo Automotores Fiat invitó a amigos, clientes y periodistas especializados a vivir una jornada única de prueba, cultura y gastronomía en Agrelo, Mendoza, con la nueva pick-up Fiat Titano como protagonista de la jornada.
El exclusivo convite contó con momentos sorpresa, como los shows en vivo que amenizaron el día, y una propuesta gastronómica con comidas típicas, para disfrutar en un ambiente distendido y familiar. Leandro Lipari, gerente de Fiat en Grupo Lorenzo, ofreció una presentación formal y charló con la prensa.
Te Podría Interesar
En el siguiente video, la explicación de las ventajas de la Fiat Titano en menos de un minuto:
Lorenzo Automotores Fiat, perteneciente al Grupo Lorenzo, decidió hacer esta presentación oficial de la Fiat Titano, porque es nueva pick-up mediana producida en Argentina, y porque el interés generado entre clientes y amigos de la empresa propició la organización de un encuentro destacado. Durante la exclusiva jornada realizada en Finca Decero (Agrelo, Luján de Cuyo), muchos fueron los que tuvieron la posibilidad de realizar un test drive en donde experimentaron de primera mano la potencia, la tecnología y la belleza estética de esta pick-up; entre otras virtudes.
La Titano, fabricada en la planta de Ferreyra (Córdoba) tras una inversión récord de USD 385 millones, representa el ingreso de Fiat al segmento de las camionetas de una tonelada, compitiendo directamente con modelos consolidados como Hilux, Amarok y Ranger.
¡Viví en este video el test drive de la Fiat Titano con nosotros!
Algunos datos destacados sobre el equipamiento de la Fiat Titano que debes conocer:
- Motor diésel 2.2 L Multijet II con 200 CV y 450 Nm de torque, combinado con caja manual de 6 velocidades o automática de 8 marchas.
- Disponibilidad en versiones 4×2 y 4×4 con reductora, selector de tracción, bloqueo de diferencial y asistencia al descenso.
- Capacidad de carga de hasta 1.020 kg y remolque de 3.500 kg, con dimensiones generosas y ángulos todo terreno (235 mm de despeje, 29°/27°).
- Seguridad y tecnología: seis airbags, ADAS (frenado de emergencia, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego), control de estabilidad, cámara 360°, pantalla multimedia 10” con conectividad inalámbrica y GPS offline.
- Diseño robusto: llantas aleación diamantadas, luces LED delanteras y traseras, barras cromadas y detalles de estilo que combinan estética con funcionalidad.