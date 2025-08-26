Todos los Sociales de la presentación de la Fiat Titano: una pick up increíble

En el marco de un espectacular sábado, con el sol mendocino y el marco bellísimo de la Cordillera de los Andes de fondo en Finca Decero, Luján de Cuyo, Lorenzo Automotores Fiat invitó a amigos, clientes y periodistas especializados a vivir una jornada única de prueba, cultura y gastronomía en Agrelo, Mendoza, con la nueva pick-up Fiat Titano como protagonista de la jornada.

El exclusivo convite contó con momentos sorpresa, como los shows en vivo que amenizaron el día, y una propuesta gastronómica con comidas típicas, para disfrutar en un ambiente distendido y familiar. Leandro Lipari, gerente de Fiat en Grupo Lorenzo, ofreció una presentación formal y charló con la prensa.

Lorenzo Automotores Fiat, perteneciente al Grupo Lorenzo, decidió hacer esta presentación oficial de la Fiat Titano, porque es nueva pick-up mediana producida en Argentina, y porque el interés generado entre clientes y amigos de la empresa propició la organización de un encuentro destacado. Durante la exclusiva jornada realizada en Finca Decero (Agrelo, Luján de Cuyo), muchos fueron los que tuvieron la posibilidad de realizar un test drive en donde experimentaron de primera mano la potencia, la tecnología y la belleza estética de esta pick-up; entre otras virtudes.

Por qué invertir en una Fiat Titano

La Titano, fabricada en la planta de Ferreyra (Córdoba) tras una inversión récord de USD 385 millones, representa el ingreso de Fiat al segmento de las camionetas de una tonelada, compitiendo directamente con modelos consolidados como Hilux, Amarok y Ranger.

- Motor diésel 2.2 L Multijet II con 200 CV y 450 Nm de torque, combinado con caja manual de 6 velocidades o automática de 8 marchas.

ASI FUE LA EXPERIENCIA DE LA TEST DRIVE DE LA FIAT TITANO

- Disponibilidad en versiones 4×2 y 4×4 con reductora, selector de tracción, bloqueo de diferencial y asistencia al descenso.

- Capacidad de carga de hasta 1.020 kg y remolque de 3.500 kg, con dimensiones generosas y ángulos todo terreno (235 mm de despeje, 29°/27°).

- Seguridad y tecnología: seis airbags, ADAS (frenado de emergencia, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego), control de estabilidad, cámara 360°, pantalla multimedia 10” con conectividad inalámbrica y GPS offline.

- Diseño robusto: llantas aleación diamantadas, luces LED delanteras y traseras, barras cromadas y detalles de estilo que combinan estética con funcionalidad.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

sociales fiat lorenzo titano (36) Leandro Lipari, gerente comercial de Lorenzo Automotores, un gran anfitrión.

sociales fiat lorenzo titano (1) La llegada a Finca decero prometía un día espectacular.

sociales fiat lorenzo titano (35) Los pilotos Martín Coronel y Federico Kohler: con ellos se salía a hacer test drive por los bellos paisajes lujaninos.

sociales fiat lorenzo titano (27) Muchos de los presentes destacaron la capacidad de carga de la Fiat Titano: hasta 1.020 kg y remolque de 3.500 kg.

sociales fiat lorenzo titano (26) La Fiat Titano tiene motor diésel 2.2 L Multijet II con 200 CV y 450 Nm de torque, combinado con caja manual de 6 velocidades o automática de 8 marchas.

sociales fiat lorenzo titano (30) Hubo muchas delicias gastronómicas, pero hay que decir que las carnes y los fuegos se llevaron los aplausos.

sociales fiat lorenzo titano (29) Mientras esperaban a hacer el test drive, los invitados charlaron, rieron, brindaron y probaron un desayuno y un almurerzo campestre.

