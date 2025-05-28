Un día trascendental para Máxima y Guillermo de los Países Bajos: qué pasó

La monarca y su esposo cumplieron un importante aniversario. Máxima y Guillermo están en su mejor momento.

El 30 de abril del 2025 Máxima y Guillermo de los Países Bajos cumplieron doce años como monarcas de su nación, ya que asumieron al trono ese día pero en 2018. Los reyes protagonizaron centenas de momentos memorables en estos años y muchos lo reconocieron.

Si bien las reinas por lo general llaman la atención más que nada por los atuendos que eligen para acudir a los diferentes actos de los que que deben ser parte, el caso de Máxima es peculiar ya que es una de las monarcas más involucradas en lo que vive la gente y comprometida, dado que es experta en una ciencia social como la economía.

Por su parte, Guillermo lleva adelante su papel como rey sin problemas y es amado por todos los neerlandeses por em carisma que despliega en cada acto al que acude desde su asunción e incluso desde cuando aún era un príncipe. Máxima y Guillermo, sin dudas una de las parejas reales más ejemplares del mundo.

