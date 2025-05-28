Máxima de los Países Bajos hizo una visita trascendental: adónde fue

La monarca mostró una vez más su compromiso con su gente. Máxima de los Países Bajos acudió a un importante evento neerlandés.

Máxima de los Países Bajos siempre se mostró comprometida con el bienestar de la sociedad neerlandesa y, en pos de ese objetivo, acude asiduamente a eventos para involucrarse en problemas sociales. De ese modo, recientemente le dio importancia a la salud mental.

En un reciente posteo de redes sociales hecho por la realeza neerlandesa, se pudo conocer información sobre el evento en cuestión. "Fortalecer la salud mental de jóvenes con sentimientos de soledad: en eso está comprometida la Fundación Join Us", comienza el texto.

Máxima en el evento. Instagram koninklijkhuis Y sigue: "La fundación es una de las ganadoras del Appeltje van Oranje 2024 del Oranje Fonds y ha desarrollado un programa preventivo para reducir la soledad entre jóvenes de 12 a 30 años. La Reina Máxima visitó Join Us en 's-Hertogenbosch y habló con los jóvenes sobre su motivación para participar en el programa, lo que éste significa para ellos y sobre las habilidades que han desarrollado".

Máxima en el evento. Instagram koninklijkhuis Join Us reúne a los jóvenes y los guía en el desarrollo de habilidades sociales e ideas positivas. "También existe una comunidad en línea donde los jóvenes pueden hablar entre sí sobre diferentes temas y participar en eventos en línea. Join Us comenzó en 2018 y desde entonces el programa se ha implementado en 85 municipios", continúa el informe.