BMW iX3 2026: autonomía de 805 km y nuevo diseño SUV

BMW presentó el nuevo iX3, primer SUV de la Neue Klasse, marcará el inicio de una nueva era para la marca en electrificación, digitalización y diseño.

BMW dio a conocer oficialmente el nuevo iX3, el primer representante de la Neue Klasse, que se posiciona como un punto de inflexión en la estrategia global de la marca. El SUV estará disponible en versión iX3 50 xDrive con tracción integral eléctrica, 469 CV de potencia y una autonomía de entre 679 y 805 km bajo ciclo WLTP.

A partir de 2026 también se ensamblará en México y en la planta de Shenyang, China, con configuraciones específicas para cada mercado.

La llegada del nuevo BMW iX3 no constituye una simple actualización, sino un salto tecnológico que redefine el concepto de los SAV eléctricos de la compañía.

En comparación con su antecesor, incorpora avances en sostenibilidad, con una reducción de más del 30% en la huella de carbono durante todo su ciclo de vida, y se estrena con el sistema BMW Panoramic iDrive, que eleva la experiencia digital con un enfoque claro en la conducción intuitiva.

El diseño del modelo también inaugura el nuevo lenguaje visual de BMW, con líneas limpias, proporciones robustas y detalles que remiten a la herencia de la Neue Klasse de los años 60. Con 4,78 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,63 de alto, el SAV ofrece un amplio espacio interior y soluciones prácticas como un baúl que varía entre 520 y 1.750 litros, además de un compartimento adicional de 58 litros en la parte delantera.