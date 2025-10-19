Al menos 22 muertos en ataques aéreos de Israel en la Franja de Gaza: peligra la tregua

El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que murieron al menos 22 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana que Israel interpreta como una violación del alto el fuego, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino.

Varios de los ataques se produjeron en el centro de Gaza, concretamente en Deir al Balah, donde seis personas murieron a las puertas de un café; así como en Nuseirat, donde se registraron al menos dos ataques mortales: contra un edificio que estaba siendo usado como base de la Policía gazatí cercano al estadio Al Ahli, donde murieron tres personas, y contra tiendas de desplazados en la zona oeste, donde fallecieron seis más.

Además, las tropas israelíes mataron a tres personas -una mujer y dos niños- en un ataque contra tiendas de desplazados en la zona costera de Al Mawasi y a dos personas en un ataque en un chalet de Zuwaida.

Este último ataque impactó contra un equipo de Palestinian Media Production, una empresa que trabaja para la cadena catarí Al Jazeera a cargo de las retransmisiones en directo.

Los fallecidos son Ahmed Abu Mteir, ingeniero de directos, y Ammar Al Zaaneen, hijo del periodista Mohammed Al Zaaneen, según informó a EFE un trabajador de la empresa. En una foto del mismo compartida en redes sociales, se ve una furgoneta con el logo de la empresa junto a un trípode en pie, rodeado de manchas de sangre.

En el norte, se registraron además al menos dos ataques con dos personas muertas en Yabalia, y de bombardeos extensivos en la zona de Jan Yunis, en los que aún se desconoce si hubo víctimas.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear "enérgicamente infraestructuras terroristas" en Gaza después de que una serie de combatientes, presuntamente de la policía de Hamás en la Franja, abrieran fuego contra los soldados israelíes. Tanto Hamás como su brazo armado se desvincularon de la escaramuza.

Esto desató una serie de bombardeos en el lugar del ataque, Rafah (sur de Gaza), que rápidamente se extendió al resto del enclave.

Según afirmó el Ejército israelí en un comunicado, durante el día sus tropas llevaron a cabo "decenas" de ataques en Gaza en respuesta a lo que interpretan como una violación del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre. EFE

FUENTE: EFE