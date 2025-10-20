La advertencia de Donald Trump a Hamás tras los ataques en Gaza: "Tienen que portarse bien"

En medio de las tensiones sobre el frágil alto al fuego entre Hamás e Israel, el presidente de Estados Unidos realizó una fuerte advertencia al grupo terrorista.

Donald Trump amenazó a Hamás, en medio de un fin de semana de tensiones en Gaza.

Este lunes, el presidente estadounidense expresó que la vigencia de la paz en Gaza depende del comportamiento de Hamás y que, además, cuentan con el respaldo de la comunidad internacional para intervenir.

Según explicó Donald Trump, dentro de este acuerdo que se firmó hace algunos días el grupo terrorista está obligado a "comportarse, va a ser muy bueno y va a ser amable".

"Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados", advirtió el mandatario, en caso de que se rompa esta paz, que en los últimos días pendió de un hilo a raíz del bombardeo de Israel y del intento de asesinato de una figura de la oposición por parte de Hamás.

La posibilidad de que Estados Unidos despliegue tropas en Gaza A pesar de estas crecientes tensiones en la Franja de Gaza, donde, desde la retirada de las fuerzas israelíes en el enclave Hamás retomó el control de la ciudad, Donald Trump fue consultado sobre la posibilidad de un despliegue de tropas en la zona: "No habría soldados estadounidenses en el terreno en absoluto".