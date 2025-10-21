La Unión Europea avisa que se opone a "regalar" suelo de Ucrania a Rusia

La Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea , Kaja Kallas, ha reiterado este lunes la defensa de la integridad territorial en Ucrania , en plenos intentos de Estados Unidos de lograr el fin del conflicto en sus contactos directos con Rusia , afirmando que Kiev es la parte agredida en el conflicto y no debería ser objeto de presiones .

Después de las informaciones publicadas sobre el encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha filtrado la posibilidad de la entrega de suelo de Ucrania.

Donald Trump habría instado a Ucrania a aceptar las condiciones rusas para la paz, incluyendo la cesión de territorios en el Donbás, la jefa de la diplomacia europea ha instado a elevar la presión sobre Rusia, asegurando que "poner la presión sobre Ucrania no es el enfoque correcto".

"No debemos olvidar que Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima en este conflicto", ha señalado en rueda de prensa tras la reunión con los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, rechazando la posible cesión de territorios a cambio de parar el conflicto en Ucrania.

"Todos dicen que la integridad territorial es un valor importante que defendemos. Yo tengo que mantenerme firme en eso, porque si simplemente regalamos esos territorios eso manda un mensaje a todo el mundo de que se puede usar la fuerza contra tus vecinos y conseguir lo que quieres", ha argumentado.

Kaja Kallas La Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. Foto Dpa DPA

Así, ha llamado a seguir defendiendo estos "principios" que la Unión Europea destaca desde que en 2014 empezará la guerra en el Donbás y Rusia se anexionara la península de Crimea. "Hay una diferencia entre la situación actual sobre el terreno y el estatus legal de un territorio. Lo que se puede recuperar militarmente es una cosa; lo que reconocemos legalmente como territorio soberano de una nación es otra", ha advertido.

Buenas "intenciones" de Donald Trump

Aunque considera que Trump tiene una intención "sincera" de parar la guerra en Ucrania, la Alta Representante ha recalcado que quien continúa el esfuerzo bélico y los ataques contra civiles es Rusia, por lo que el logro es conseguir que Moscú "también quiera la paz".

Es por ello que ha defendido la 'hoja de ruta' de la UE para aumentar las sanciones contra la economía rusa y encarecer su maquinaría de guerra, una agenda en la que los 27 esperan dar pasos en la cumbre de líderes de este jueves para desencallar la aprobación de la 19ª ronda de sanciones.

"La economía rusa está pasando por dificultades. Las guerras suelen terminar cuando una de las partes se queda sin dinero, y por eso hemos impuesto sanciones: para debilitar la capacidad de Rusia de mantener la guerra", ha sostenido Kallas, para quien la fuerza de Rusia en ocasiones se "sobreestima", mientras que se "subestima" la capacidad de resistencia europea. Dpa