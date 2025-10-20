Ucrania ataca con drones suelo de Rusia y hay civiles muertos en Bélgorod

Ucrania volvió con un ataque con drones en territorio de Rusia y mueren, al menos, dos personas en la localidad de Yasnie Zori.

Las tropas de Ucrania usan sus drones en el suelo de Rusia. Foto Efe

Al menos dos personas han muerto a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad de Rusia situada en la región de Bélgorod, según han denunciado las autoridades de Rusia, sin que Kiev se haya pronunciado sobre el objetivo del bombardeo.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha afirmado en un mensaje en su cuenta en Telegram que "dos civiles han muerto en la localidad de Yasnie Zori, suelo de Rusia.

El hecho se dio después de que un dron lanzara explosivos contra una empresa agrícola". "Un hombre y una mujer han muerto en el acto a causa de sus heridas", ha señalado.

Gladkov, que ha afirmado que se trata de "noticias devastadoras", ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el ataque, que ha dejado además un herido.