Rusia sigue avanzando en Ucrania, que responde con ataques: no hay paz a la vista

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes que su Ejército ha logrado nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otras tres localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk, en el marco de la invasión con ataques desencadenada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "las tropas de Rusia han liberado las localidades de Peschanoye y Tijoye, en Járkov, y de Privolie, en Dnipropetrovsk", sin detalles sobre posibles bajas en los combates y sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.

Las tropas de Rusia han logrado diversos avances durante los últimos meses , especialmente en el este del país, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Al menos tres personas, entre ellas un niño, han muerto este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Jersón (este) bajo control de las fuerzas de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador prorruso de la región, Volodimir Saldo, ha indicado en un comunicado que los fallecidos son dos adultos y un menor de diez años, "que han muerto a consecuencia de un intenso bombardeo de un área residencial de la localidad de Oleshki". Además, ha explicado que el ataque --perpetrado con ayuda de varios drones -- ha provocado un incendio en una gasolinera, si bien el fuego ha sido sofocado por los bomberos.

Poco después del ataque, una veintena de localidades en los distritos de Gornostaevski y Velikolepetijski han sufrido un corte del suministro eléctrico que ha afectado a más de 16.500 personas.

Rusia ataca la infraestructura energética

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este viernes a Rusia de llevar a cabo "una campaña sistemática de terrorismo contra el sector energético" del país europeo tras sus últimos ataques, incluido uno con drones y misiles lanzado en las últimas horas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Nada ha cambiado para Rusia, que sigue causando terror en la vida en Ucrania", ha lamentado Zelenski. "Ni una sola noche de las últimas semanas ha terminado sin ataques rusos contra Ucrania. La mayoría de los objetivos son infraestructura, en una campaña sistemática de terrorismo contra nuestro sector energético", ha destacado.

Así, ha manifestado que "Rusia está intentando convertir esta parte de Europa en una isla de peligro y tormento para la vida humana". "Es crucial no permitir que eso pase. Rusia se verá forzada a detener la guerra una vez que no sea capaz de continuarla", ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X tras llegar a Estados Unidos en visita oficial.