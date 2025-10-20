Impactante: así filmó un turista el millonario robo de joyas en el Louvre

Este domingo, el famoso y prestigioso Museo Louvre de París sufrió un robo millonario, por lo que cerró completamente sus puertas. Se trata de la colección de las Joyas de la Corona francesa, que tiene un "valor inestimable". En esta línea, en las últimas horas se viralizó un video grabado por un turista de uno de los asaltantes.

Las imágenes, difundidas en las redes sociales, muestran al presunto ladrón: un hombre vestido con un chaleco amarillo que rompió una vitrina de la galería Apolo del establecimiento, donde se exhibía la colección.

Asimismo, en el vídeo de apenas unos segundos de duración se puede ver al supuesto asaltante de espaldas, mientras otras personas corren detrás durante la evacuación.

Estas imágenes son las primeras que se dieron a conocer de los asaltantes. Sin embargo, todavía no lograron localizarlos y se desconoce si ya fueron identificados.

Los ladrones irrumpieron por la fachada que da al río Sena, donde actualmente hay obras de construcción, entre las 09:30 y las 9:40, poco después de la apertura al público. Se hicieron pasar por obreros para así poder usar el montacargas e ingresar directamente a la Galerie d’Apollon (galería Apolo en español), donde se exhiben las joyas . Llevaban, además, motosierras pequeñas, tenían el rostro tapado y huyeron “en motocicletas de alta cilindrada”.

Por otro lado, las autoridades informaron que el robo duró siete minutos y no dejó heridos. Asimismo, Laurent Nuñez, ministro del Interior, indicó que estaban buscando a un “comando” de cuatro personas.

Las joyas que se robaron los asaltantes

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2000 diamantes.

Por otro lado, se encontró la corona de la emperatriz Eugenia fuera del museo y rota, lo que supone que los ladrones intentaron llevarsela pero terminaron perdiéndola en el camino.