Hamás informó que halló el cuerpo de un rehén israelí en Gaza y lo entregará "cuando lo permitan las condiciones"

Las Brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás, informaron que encontraron el cuerpo de un rehén israelí durante las operaciones de búsqueda en la Franja de Gaza.

Según el texto, la presencia de fuerzas israelíes y los intercambios esporádicos de fuego en determinadas zonas están dificultando las tareas de recuperación y traslado del cuerpo.

Las Brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, anunciaron hace pocas horas que encontraron el cuerpo de un rehén israelí durante sus operaciones de búsqueda en la Franja de Gaza. En un comunicado difundido a la prensa, el grupo explicó que la recuperación del cadáver se produjo “en el marco de esfuerzos continuos de búsqueda en diversas áreas del enclave palestino” y aclaró que su entrega se realizará cuando las condiciones en el terreno lo permitan.

Según el texto, la presencia de fuerzas israelíes y los intercambios esporádicos de fuego en determinadas zonas están dificultando las tareas de recuperación y traslado del cuerpo. “Cualquier nueva escalada israelí obstaculizará las operaciones de búsqueda, excavación y recuperación actuales, y retrasará la entrega de los cadáveres de sus soldados por parte de la ocupación”, advirtió el grupo armado.

Hay tensión en la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de paz El anuncio de Al-Qassam se da en medio de un contexto de creciente tensión entre Hamás e Israel, pese al acuerdo de cese al fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre. Dicho acuerdo incluye el intercambio de prisioneros y detenidos, la entrada de ayuda humanitaria y una retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza.

En paralelo, Hamás rechazó una declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advirtió sobre supuestos planes del grupo para atacar a civiles palestinos. “Rechazamos categóricamente las acusaciones del Departamento de Estado y negamos cualquier intención de violar el alto el fuego o atacar a nuestro propio pueblo”, expresó Hamás en un comunicado, difundido por la agencia Xinhua.

Hamas .jpg Por su parte, Estados Unidos señaló que había recibido “informes creíbles” sobre un ataque inminente y alertó a las naciones garantes del acuerdo de paz en Gaza. El Departamento de Estado sostuvo que un movimiento de ese tipo socavaría los esfuerzos de mediación internacional y advirtió que, en caso de concretarse, “se tomarán medidas para proteger al pueblo de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”.