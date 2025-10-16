Hamás en el poder: el reino de terror que pone en jaque la débil paz en Medio Oriente

El acuerdo de paz firmado en Sharm el-Sheikh por Israel y Hamás , con Estados Unidos como mediador, no se asemeja a los míticos Acuerdos de Oslo de 1993. Distintos términos del último acuerdo ya fueron violados por el grupo terrorista gazatí y el temor por una nueva escalada de violencia pone en vilo a Medio Oriente y al mundo.

Recordando el Memorándum de Sharm el-Sheikh de 1999 entre el primer ministro israelí Ehudu Barak y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, que tuvo como mediadores al expresidente americano Bill Clinton, al dictador egipcio Hosni Mubarak y al rey Abdalá de Jordania, se estableció la misma sede para firmar la paz tras más de dos años de guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza .

El acuerdo, llamado La Declaración Trump por la paz y prosperidad duraderas contempló la liberación de los secuestrados israelíes bajo el poder de Hamás y de terroristas detenidos por Israel , con la firma de los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Abdel Fattah Al-Sisi (Egipcio) y Recep Tayyip Erdogan (Turquía), y el emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani, este último muy cercano a la cúpula de Hamás . A pesar de ello, ya hay incumplimientos en otros puntos del acuerdo.

El texto mencionaba una paz duradera siempre y cuando el terror no gobernara en la Franja de Gaza , algo que se fragmentó solo horas después, con al menos una tanda de fusilamientos públicos de hombres acusados de ser colaboracionistas con el Ejército de Israel durante la invasión de la región. A esto hay que sumarle que, mientras Hamás liberó a civiles secuestrados, Israel entregó a terroristas detenidos por la ley israelí.

Los detenidos por Israel , todos procesados judicialmente por delitos contra la seguridad nacional, fueron recibidos como héroes en la Franja de Gaza , llegando al territorio gobernado por Hamás con un fuerte resentimiento hacia Israel , al que denunciaron por no brindarles cuidados y alimentos durante su prisión.

Los vínculos entre Hamás y el Estado Islámico

En este retorno de los héroes terroristas, la avanzada israelí potenció aún más al ala yihadista de Hamás y se denuncia que estaría sometido al Estado Islámico (también llamado ISIS y Daesh) y, por lo tanto, fuera del supuesto control de Irán y sus aliados en la región. Esta situación cambia la situación de Hamás. Ahora no responde a un Gobierno institucional, aunque cuestionable, como los vínculos que se acusaban con Irán, sino que lo hace a una organización que funciona como un deep state, en las "cloacas" de la política internacional.

Los fusilamientos en Gaza traen a la memoria uno de los momentos más oscuros de Medio Oriente como lo fue el estallido del conflicto con el Estado Islámico, organización con células terroristas que funcionan en la región, África, Europa y Asia. En particular, la fila de víctimas arrodilladas y la ejecución por parte de un verdugo para cada uno que ataca por la espalda, retrotrae a las imágenes de Libia donde fueron ejecutados un grupo de 21 cristianos que luego fueron nombrados mártires por el papa Francisco.

Video de los mártires de Libia difundido por Al-Jazeera

Ejecución de los mártires de Libia por el Estado Islámico

Eyal Sela, embajador de Israel en la Argentina, denunció que Hamás ya es una parte integrante del Estado Islámico: "Hamás es ISIS. Hamás es Daesh. Vimos las imágenes de cómo mataron esta semana a sus propios palestinos, cómo queman personas, cómo filman esto para tener odio. La única diferencia es que no los hicieron vestir con el color naranja como lo hacía ISIS".

En ese sentido, en diálogo con la prensa española, denunció que "la comunidad internacional no premió a ISIS luego de sus crímenes. ¿Cómo puede ser que la comunidad internacional premie a Hamás? Ellos tienen la misma ideología radical que quiere regresar y vivir según las reglas de la Sharía, regresar al año 1500".

El lugar del Estado Islámico en la política internacional

En medio de la Primavera Árabe y con la ejecución de Osama bin Laden por un grupo comando de los Estados Unidos en Pakistán, el grupo terrorista Estado Islámico salió de la esfera de Al-Qaeda y llevó la Yihad a un nuevo nivel de crueldad que aterrorizó al mundo, con persecuciones a "infieles" (todos aquellos que se movieran un centímetro de la Sharía) y masacres difundidas mediante videos en redes sociales y medios de comunicación como Al-Jazeera.

Luego de años de combate, con una importante acción militar iraquí en el norte del país, donde el Estado Islámico gobernaba desde Mosul, y la avanzada de las tropas sirias leales al dictador Bashar al-Asad, esta organización quedó aislada y perdió injerencia directa, aunque mantuvo células activas mediante redes de comunicación clandestina en distintos países del mundo.

Este aislamiento terminó y se "institucionalizó". Figuras que habían liderado el grupo en Siria lograron ascender en las fuerzas rebeldes opositoras al régimen baazista y terminaron agrupándose para vencer al régimen de Bashar al-Asad. Esta oportunidad la aprovechó Ahmed al-Shaara para asumir el Gobierno de transición en Damasco. Desde su asunción, su ocupación estuvo puesta en vincularse con grandes líderes mundiales, llegando a recibir loas de Emmanuel Macron por sacar del Gobierno al anterior dictador.

Al-Shaara, emir del Frente al-Nursa entre 2012 y 2016 (Estado Islámico), de Jabhat Fateh al-Sham desde 2016 a 2017 (Al-Qaeda) y de Hayat Tahrir al-Sham de 2017 a 2025 (Organización para la Liberación del Levante), ahora parece ser una suerte de institucionalización de sus "viejas" prácticas. Aunque asegura que mantendrá la libertad de culto y que no tiene vínculos con el terrorismo, hay graves denuncias de atropellos contra la libertad de culto en Siria y levanta sospechas al ser un vecino limítrofe con Israel en medio de la crisis que atraviesa Medio Oriente y la creciente influencia del Estado Islámico que se denuncia sobre Hamás.