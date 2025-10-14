Qué dice el acuerdo firmado en Egipto entre los líderes mundiales

El documento firmado en Egipto llama a la tolerancia y la cooperación regional, pero evita mencionar la creación de un Estado palestino o su reconocimiento.

En una declaración conjunta emitida en Sharm el-Sheikh, los líderes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, entre otros, expresaron su compromiso con una “visión integral de paz y prosperidad compartida” en Medio Oriente. El texto enfatiza el respeto mutuo y la cooperación regional, aunque omite referencias al Estado palestino.

El acuerdo, firmado el martes en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, destaca la importancia de la tolerancia, la igualdad de oportunidades y el respeto entre los pueblos del Medio Oriente. Los mandatarios firmantes, Donald Trump, Abdel Fattah el-Sisi, Tamim bin Hamad Al Thani y Recep Tayyip Erdoan, afirmaron su voluntad de trabajar por una región más estable y segura.

El texto subraya la necesidad de “asegurar que todos puedan aspirar a la paz, la seguridad y la prosperidad económica sin importar la raza, religión u origen étnico”. Sin embargo, observadores internacionales notaron la ausencia de cualquier referencia a un Estado palestino, un tema históricamente central en las discusiones sobre la paz en la región.

Compromiso con la cooperación regional La declaración valora los “avances logrados en el establecimiento de acuerdos de paz integrales y sostenibles en la Franja de Gaza”, y celebra las relaciones “amistosas y mutuamente beneficiosas” entre Israel y sus vecinos. Los líderes prometieron fortalecer el diálogo diplomático y económico como vía principal para garantizar la estabilidad duradera.

Este enfoque coincide con la tendencia reciente de promover iniciativas multilaterales en Medio Oriente, donde países con agendas distintas han encontrado puntos de convergencia en materia de seguridad y desarrollo económico. En particular, se destacó la necesidad de preservar los logros alcanzados y sentar las bases para una cooperación a largo plazo.