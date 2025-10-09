Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás

Live Blog Post

Israel acordó con Hamás por la liberación de rehenes

Este jueves, en una nueva reunión por un acuerdo de paz en Gaza, el Gabinete de Israel anunció que aprobó un programa para poder intercambiar rehenes con Hamás, según informó Benjamín Netanyahu.

Todas estas negociaciones se enmarcan en el plan de 20 pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que los otros puntos destacan un alto el fuego.

La primera parte del plan plantea la liberación de los 48 rehenes (20 de ellos con vida) a cambio de unos 2.000 prisioneros de seguridad palestinos y una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Este intercambio se realizará luego de que el Ejército israelí se retire hacia nuevas líneas en la Franja de Gaza, donde aún mantendrá el control de aproximadamente el 50% del territorio. Una vez hecho esto, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes.