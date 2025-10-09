Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás
En nuevo día de negociaciones, Hamás e Israel se pusieron de acuerdo en la primera parte del plan, que abarca la liberación de rehenes.
En nuevo día de negociaciones, Hamás e Israel se pusieron de acuerdo en la primera parte del plan, que abarca la liberación de rehenes.
Israel y el grupo terrorista Hamás firmaron este jueves en Egipto la versión final de la primera fase del acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto bélico en la Franja de Gaza. El acuerdo contempla una serie de medidas clave, incluyendo la liberación de rehenes y el inicio de un alto el fuego. La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, confirmó que el documento fue firmado por todas las partes involucradas, y destacó que su principal objetivo es la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás.
El acuerdo se enmarca en un plan más amplio, diseñado para frenar la violencia entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Esta primera fase contempla que el grupo terrorista libere a unos 20 rehenes dentro de las próximas 72 horas. Además, el ejército israelí comenzará una retirada progresiva de la Franja de Gaza, como parte de las negociaciones para disminuir las tensiones en la región.
Este jueves, en una nueva reunión por un acuerdo de paz en Gaza, el Gabinete de Israel anunció que aprobó un programa para poder intercambiar rehenes con Hamás, según informó Benjamín Netanyahu.
Todas estas negociaciones se enmarcan en el plan de 20 pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que los otros puntos destacan un alto el fuego.
La primera parte del plan plantea la liberación de los 48 rehenes (20 de ellos con vida) a cambio de unos 2.000 prisioneros de seguridad palestinos y una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Este intercambio se realizará luego de que el Ejército israelí se retire hacia nuevas líneas en la Franja de Gaza, donde aún mantendrá el control de aproximadamente el 50% del territorio. Una vez hecho esto, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes.
La (ONU) presentó un plan de emergencia de 60 días para atender a la población de Gaza, que será puesto en marcha en cuanto se formalice el alto el fuego. La iniciativa busca responder a la crítica situación humanitaria que atraviesa el enclave palestino tras meses de guerra entre Israel y Hamas.
El jefe humanitario de la ONU, informó que ya están disponibles 170.000 toneladas de ayuda humanitaria. Durante una videoconferencia, explicó que la operación prevé el uso de cientos de camiones diarios para distribuir los suministros a los civiles.
La ONU también busca restablecer servicios esenciales de agua y saneamiento para 1,4 millones de habitantes. Para ello, se prevé reparar redes de distribución, resolver fugas de alcantarillado y limpiar zonas residenciales afectadas por residuos.
Por su parte, el secretario general de la ONU, que los avances en el plan de paz para Gaza muestran que “la solución a los conflictos no está en el campo de batalla, sino en la mesa de negociación”. Lamentó las pérdidas humanas, incluidas las de trabajadores humanitarios, y calificó los acuerdos recientes como “un atisbo de alivio” para una población exhausta.
Mientras el acuerdo de paz parece cada vez más cercano, uno de los representantes de Hamás, Khalil al-Hayya, confirmó que recibieron las garantías necesarias por parte de los mediadores de los países involucrados y de Estados Unidos. Esto permitiría que, en breve, entre en vigencia la primera etapa del plan impulsado por Donald Trump.
“Hemos recibido garantías de los mediadores y de la administración estadounidense que confirman que la guerra ha terminado por completo”, expresó.
De todas formas, anunció que continuarán las negociaciones para resguardar los intereses del pueblo palestino y alcanzar uno de los principales objetivos de este acuerdo: el establecimiento de un Estado palestino.
Entre los puntos incluidos en el plan —y que destacó el jefe de la delegación de Hamás— se encuentran la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria, la reapertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros.
En el marco de una reunión junto con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Donald Trump fue consultado por la posibilidad de la existencia de un estado palestino, a lo cual el mandatario hizo alusión a que lo primero que deben ver "cómo va todo" y que "Llegará un momento en que podríamos hacer algo un poco diferente, y quizá muy positivo para todos".
"Lo analizaremos en su momento", agregó. "Creo que lo lograremos".
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostuvo que habrá un "desarme" como parte de la fase dos del acuerdo para terminar la guerra en Gaza, cuando uno de los principales reclamos de Israel a Hamas es que entregue todas sus armas.
“No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme”, afirmó el mandatario frente a la prensa en una reunión de su gabinete, en la que subrayó que también están contempladas las "retiradas" de las fuerzas de Israel.
Según informes, las fuerzas israelíes se encuentran quemando puestos avanzados como parte del plan de retirada de Gaza.
El mandatario estadounidense declaró, en una reunión del gabinete, que intentará llegar a Egipto para firmar el acuerdo que puso "fin a la guerra en Gaza". “Voy a intentar hacer un viaje. Vamos a intentar llegar allí y estamos trabajando en la fecha, la fecha exacta”, dijo Trump. Además, dijo que los rehenes de Hamás serían liberados el “lunes o martes”.
El gabinete de el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne para ratificar el acuerdo con Hamás. En una conferencia de prensa, la portavoz de la Oficina del Primer Ministro, Shosh Bedrosian, dijo que se cumplieron los tres objetivos que se fijó el Estado israelí al inicio de la guerra en la Franja de Gaza.
“Hemos llegado a un punto crítico en esta guerra. Desde el primer día, el primer ministro estableció tres objetivos: el regreso de todos los rehenes, la derrota y el desmantelamiento de Hamas, y garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel”, manifestó Bedrosian y agregó: “Todos los objetivos del primer ministro se han cumplido”.
Isaac Herzog, presidente de Israel, anunció que espera la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el domingo 12 de octubre en Jerusalén. A través de un comunicado oficial, el mandatario israelí indicó que se canceló un evento programado para ese día debido a la “esperada liberación de los rehenes y de la próxima visita del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a Israel”.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, encabezará la reunión en la que el Gobierno firmará el acuerdo de paz con Gaza al que llegaron en Egipto con el grupo terrorista Hamás. El pan incluye también la liberación de todos los israelíes secuestrados por el terrorismo en el ataque del 7 de octubre de 2023 al sur del país durante el Día de Sucot.
La entidad de salud musulmana equivalente a la Cruz Roja informó que esperan en la frontera para asistir a los gazatíes en cuanto les habiliten el paso y sostienen que pueden llevar hasta "un millar de camiones al día" una vez que el alto el fuego entre en vigor.
Jaled Zayed, responsable de la Media Luna Roja egipcia señaló que esperan al norte de la Península del Sinaí con miles de toneladas de ayuda humanitaria. "En cuanto el alto el fuego sea anunciado oficialmente, estamos completamente listos para llevar la ayuda, en cualquier cantidad, incluso si el número de camiones alcanza el millar diario. Según lo que sabemos del acuerdo, se espera que crucen unos 400 camiones al día y ese número puede incrementarse a 600. (...) Una vez que los pasos estén abiertos, enviaremos la mayor cantidad posible", señaló Zayed.
Este jueves, desde la Dirección de Recursos Humanos de las FDI revelaron que la operación de recepción de los rehenes, tanto vivos como asesinados, llevará el nombre de "Derech Eretz". Asimismo, informaron que los rehenes vivos serán recibidos en la base Reim y, desde allí, serán trasladados para atención médica a los hospitales Beilinson, Ichilov y Sheba.
Por otra parte, anunciaron que la operación de preparación de las fuerzas israelíes para la retirada hacia las líneas acordadas entre Israel y Hamás recibirá el nombre de “Or HaBarzel” (“Luz de Hierro”).
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el acuerdo como un logro diplomático de gran relevancia, subrayando que representa una victoria tanto nacional como moral para Israel. Asimismo, Netanyahu elogió el rol de Estados Unidos en la mediación del acuerdo y sugirió que Donald Trump debería ser considerado para el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la resolución del conflicto.
El Ministerio de Exteriores de Irán emitió un comunicado en el que aseguró que la República Islámica “siempre ha apoyado cualquier acción e iniciativa que garantice el cese de la genocida guerra, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la liberación de los prisioneros palestinos y la protección de los derechos fundamentales de los palestinos”. De esta forma, mostró su apoyo al acuerdo alcanzado por las dos partes que protagonizaron la guerra en Medio Oriente.
Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que el acuerdo de paz para Gaza representa una “muestra del poder de la diplomacia frente a la violencia”, e instó a convertir el alto el fuego en un paso real hacia la paz y la reconstrucción del enclave.
El acuerdo “recuerda que la solución a los conflictos no está en el campo de batalla, sino en la mesa de negociación”, sostuvo Guterres y agregó que se trata de un pacto que traería alivio tanto a israelíes como palestinos.
Este jueves, Alain Berset, el secretario general del Consejo de Europa, pidió no desaprovechar la oportunidad que se abre tras el pacto acordado entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por Donald Trump."
"Por primera vez en dos años se abre un camino hacia la paz. El coste humano, especialmente para la población civil, ha sido enorme", dijo Berset, en un comunicado.
La portavoz del Estado de Israel, Shosh Bedrosian, aseguró, desde El Cairo, que “todas las partes involucradas” firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo propuesto por Donald Trump, para concretar el cese del fuego en la Franja de Gaza.