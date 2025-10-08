Israel y Hamás acordaron la primera fase de paz para Gaza: los puntos clave

Donald Trump confirmó el acuerdo entre Israel y Hamás. En primer lugar, rehenes serán liberados y tropas israelíes se retirarán parcialmente de Gaza.

El plan de paz impulsado por Donald Trump, recibió la aprobación inicial de Israel y Hamás y se implementará por fases con el objetivo de lograr una "paz duradera" y estable.

Trump anunció este miércoles que ambas partes acordaron la primera fase del acuerdo, que contempla que “todos los rehenes serán liberados muy pronto” e Israel reducirá su presencia militar a una línea previamente acordada. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que “con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, mientras que Hamás confirmó que el acuerdo permitirá la retirada de tropas y facilitará el ingreso de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes y prisioneros.

En el caso de Hamás, los 20 rehenes aún vivos serían liberados este fin de semana a cambio de casi 2.000 presos palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023.

El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, uno de los mediadores junto con Egipto, confirmó que se llegó a un acuerdo sobre “todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del alto el fuego en Gaza, que llevará al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria”. Según precisó, los detalles serán comunicados próximamente por los mediadores.

Puntos clave del acuerdo entre Israel y Hamas Esta primera fase no abarca algunos puntos clave del plan de Trump, como el desarme de Hamás y la creación de un organismo internacional para gobernar Gaza tras la salida del grupo armado. Entre las condiciones acordadas se incluyen: la desradicalización de Gaza, reconstrucción humanitaria, liberación de rehenes y prisioneros, amnistía para quienes entreguen sus armas, establecimiento de una administración transitoria supervisada por la “Junta de la Paz” presidida por Trump, y un plan económico y de seguridad para garantizar la estabilidad.