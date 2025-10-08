Israel y Hamás acordaron la primera fase de paz para Gaza: los puntos clave
Donald Trump confirmó el acuerdo entre Israel y Hamás. En primer lugar, rehenes serán liberados y tropas israelíes se retirarán parcialmente de Gaza.
El plan de paz impulsado por Donald Trump, recibió la aprobación inicial de Israel y Hamás y se implementará por fases con el objetivo de lograr una "paz duradera" y estable.
Trump anunció este miércoles que ambas partes acordaron la primera fase del acuerdo, que contempla que “todos los rehenes serán liberados muy pronto” e Israel reducirá su presencia militar a una línea previamente acordada. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que “con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, mientras que Hamás confirmó que el acuerdo permitirá la retirada de tropas y facilitará el ingreso de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes y prisioneros.
En el caso de Hamás, los 20 rehenes aún vivos serían liberados este fin de semana a cambio de casi 2.000 presos palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023.
El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, uno de los mediadores junto con Egipto, confirmó que se llegó a un acuerdo sobre “todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del alto el fuego en Gaza, que llevará al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria”. Según precisó, los detalles serán comunicados próximamente por los mediadores.
Puntos clave del acuerdo entre Israel y Hamas
Esta primera fase no abarca algunos puntos clave del plan de Trump, como el desarme de Hamás y la creación de un organismo internacional para gobernar Gaza tras la salida del grupo armado. Entre las condiciones acordadas se incluyen: la desradicalización de Gaza, reconstrucción humanitaria, liberación de rehenes y prisioneros, amnistía para quienes entreguen sus armas, establecimiento de una administración transitoria supervisada por la “Junta de la Paz” presidida por Trump, y un plan económico y de seguridad para garantizar la estabilidad.
El acuerdo prevé también la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) que trabajará junto a las fuerzas palestinas en coordinación con Jordania y Egipto, así como el retiro progresivo de las tropas israelíes mientras se asegura que Gaza permanezca libre de amenazas terroristas.
Además, se contempla un proceso de diálogo interreligioso, incentivos para la permanencia de la población local y la posibilidad de avanzar hacia un futuro Estado palestino bajo un horizonte de coexistencia pacífica y próspera, con Estados Unidos como mediador en las conversaciones políticas entre Israel y los palestinos.