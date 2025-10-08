Conflicto en Gaza: la ayuda militar de los Estados Unidos a Israel supera los US$21.000 millones

El Gobierno de los Estados Unidos destinó 21.700 millones de dólares en ayuda militar para Israel desde que inició el conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, según un reciente estudio del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown.

Según el informe, realizada por el titulado "Proyecto Costos de la Guerra", el armamento del que dispone actualmente Israel y que está siendo utilizado en Gaza y en todo el Medio Oriente proviene principalmente de los Estados Unidos .

Lo mismo ocurre con el inventario de aviones de combate (75 F-15, 196 F-16 y 39 F-35) y los helicópteros de ataque y transporte de Israel (46 helicópteros Apache, 25 Sea Stallion y 49 Black Hawk).

El armamento, sin embargo, también incluye "decenas de miles de bombas y misiles y sistemas avanzados de puntería" que, a su vez, "han provocado un devastador costo humanitario para la población de Gaza ".

El estudio aclara que "esta cifra no incluye las decenas de miles de millones de dólares en acuerdos de venta de armas que ya han sido comprometidos para armamento y servicios que se pagarán y entregarán en los próximos años".

Gaza bombardeo ataque Israel Según el estudio, la ayuda militar incluye "decenas de miles de bombas y misiles".

Por otro lado, según un informe complementario, Estados Unidos gastó entre 9.650 y 12.070 millones de dólares adicionales en operaciones militares en Yemen y en otras partes de la región, lo que eleva el gasto total estadounidense a entre 31.350 y 33.770 millones de dólares en dos años de guerras posteriores al 7/10.

Como conclusión, el documento, a cargo del analista político William D. Hartung, investigador principal del Quincy Institute, subraya el "amplio costo humanitario". "Más del diez por ciento de la población de Gaza ha muerto o resultado herida, y al menos 5,27 millones de personas han sido desplazadas en Gaza y en la región en general", asegura.