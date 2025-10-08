¿Se arrepienten? Estados Unidos estalla por el salvataje económico de Donald Trump a Javier Milei

En las últimas horas se viralizó un video con más de un millón de visualizaciones de Javier Milei en su show en el Arena Movistar. Desde distintos sectores de Estados Unidos repudian la ayuda económica ofrecida por el republicano.

La decisión de Donald Trump de ofrecer un rescate financiero de 20 mil millones de dólares al presidente argentino Javier Milei generó un fuerte repudio en sectores políticos y mediáticos de Estados Unidos. Las redes estallaron este miércoles luego de la viralización de un video que ya tiene más de un millón y medio de visualizaciones.

El malestar creció luego del bochornoso show del presidente en el Movistar Arena, donde apareció cantando a los gritos clásicos del rock nacional y arremetió contra la oposición, dejando prácticamente en ridículo la embestidura presidencial. Todo esto, que causó el repudio en Estados Unidos, se dio mientras en un pasaje del "acto" se proyectaban imágenes de bombardeos.

El video que se hizo viral en Estados Unidos Video viral de Milei en Estados Unidos En redes sociales, numerosos usuarios expresaron su indignación. Uno de los posteos más compartidos decía: "Este es el presidente argentino Javier Millei. Trump acaba de otorgarle a Millei un rescate de 20 mil millones de dólares porque su economía está en crisis. En medio de todo esto, Millei, vestido de cuero negro, subió al escenario en un concierto con un video de fondo de los atentados. ¿Qué estamos haciendo?".

Críticos estadounidenses calificaron el episodio como una "puesta en escena irresponsable” y cuestionaron que el presidente republicano respalde económicamente a un líder que “construye su figura sobre el espectáculo y la provocación”.