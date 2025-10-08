El terrible momento que pasó Javier Milei en el microcentro porteño: insultos y cánticos en su contra

El presidente y su hermana Karina Milei fueron interceptados por un grupo de personas que le mostró todo su malestar.

El presidente Javier Milei y su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados este miércoles por vecinos del microcentro porteño, luego de que se mostrara por la zona, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

Luego de que Javier Milei saliera de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, una muchedumbre se concentró en las calles aledañas y lo insultó mientras el mandatario subía a la camioneta oficial escoltado por la Policía Federal Argentina y la seguridad.

"Hijo de puta", coreaban los vecinos en una clara demostración de repudio a su presencia.