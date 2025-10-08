Javier Milei como el perro de Trump y el "Chucky" Netanyahu: la polémica exhibición en Madrid

La polémica intervención, que duró apenas media hora, coloca a Javier Milei como el perro faldero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En las últimas horas, se volvió viral una polémica exhibición del Museo de Cera de Madrid en donde se colocó a un perro faldero con la cara de Javier Milei junto a Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vestido del muñeco diabólico "Chucky".

La intervención, titulada "Child’s play" (Juego de niños), duró apenas media hora. "Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo, y mezclarlas con situaciones a nivel global, como es el genocidio en Gaza", explicó su creador, el artista Nicolás Miranda.

Según se supo, Miranda entró el lunes por la tarde con algunos acompañantes al museo madrileño con las figuras escondidas en mochilas y bolsos, los instaló en el Despacho Oval que ya existía y, después de un tiempo y unas cuantas fotografías, desmontó la muestra y se la llevó a su casa.

Mirá las fotos de la polémica exhibición en Madrid La exhibición contaba con varias figuras políticas: el presidente Donald Trump y su esposa Melania, rodeados de Netanyahu con el overol de Chucky sentado en la silla presidencial. Javier Milei, por su parte, estaba representado como un perro a los pies del presidente republicano.

museo de cera madrid II (1) La exhibición ocurrió en el Museo de Cera de Madrid. Foto: EFE. museo de cera madrid (1) La muestra coloca a Javier Milei como el perro faldero de Trump. Foto: EFE. A su costado había tres ratas: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal.