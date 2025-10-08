Javier Milei como el perro de Trump y el "Chucky" Netanyahu: la polémica exhibición en Madrid
La polémica intervención, que duró apenas media hora, coloca a Javier Milei como el perro faldero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En las últimas horas, se volvió viral una polémica exhibición del Museo de Cera de Madrid en donde se colocó a un perro faldero con la cara de Javier Milei junto a Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vestido del muñeco diabólico "Chucky".
La intervención, titulada "Child’s play" (Juego de niños), duró apenas media hora. "Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo, y mezclarlas con situaciones a nivel global, como es el genocidio en Gaza", explicó su creador, el artista Nicolás Miranda.
Según se supo, Miranda entró el lunes por la tarde con algunos acompañantes al museo madrileño con las figuras escondidas en mochilas y bolsos, los instaló en el Despacho Oval que ya existía y, después de un tiempo y unas cuantas fotografías, desmontó la muestra y se la llevó a su casa.
Mirá las fotos de la polémica exhibición en Madrid
La exhibición contaba con varias figuras políticas: el presidente Donald Trump y su esposa Melania, rodeados de Netanyahu con el overol de Chucky sentado en la silla presidencial. Javier Milei, por su parte, estaba representado como un perro a los pies del presidente republicano.
A su costado había tres ratas: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal.
"A mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones", dijo el artista. Además, aseguró que "evita el panfleto" y quería montar un "retablo de ultraderecha" que mostrara la "paradoja" y las "contradicciones del sistema".
Según la prensa local, la intervención se hizo a espaldas del museo, que se desvinculó de la acción. Todo el proceso, apuntó el artista, fue "re fácil". Fueron varias veces en el último año, ubicaron las cámaras, los momentos con menos gente, y la logística para meter las figuras hechas con una estructura metálica con masa de modelar y pintadas en óleo.