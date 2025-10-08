Milei felicitó a Trump por el acuerdo entre Israel y Hamás y lo postulará al Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó este miércoles por la noche a su par norteamericano, Donald Trump , tras haber logrado el principio del entendimiento de paz entre Israel y la organización terrorista Hamás.

“Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”, destacó el mandatario argentino, en X.

Acto seguido, anunció que postulará al titular de la Casa Blanca para que sea nominado para el premio Nobel de la Paz por haber iniciado estas gestiones: “Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional”.

Estos nuevos elogios de Milei se enmarcan en días cruciales para su gobierno. Hace varios días que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo están en Estados Unidos realizando gestiones con funcionarios de Trump para confirmar el swap de 20 mil millones de dólares, además de otros salvatajes económicos que logren superar las actuales turbulencias financieras de la gestión libertaria.

A su vez, ocurre a días de que Milei vea a Trump en la Casa Blanca. Será el próximo 14 de octubre, cuando el presidente argentino anuncie cuál será la ayuda de Estados Unidos a Argentina, además de alcanzar un acuerdo arancelario por algunos de los rubros más afectados por las medidas impositivas de Trump en todo el planeta.

Cuál fue el anuncio de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamas alcanzaron la “primera fase” de su plan de paz destinado a frenar los combates en la Franja de Gaza, y aseguró que “muy pronto” serán liberados los rehenes que permanecen en el enclave, a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en Israel.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y permanente”, escribió Trump en su red social, Truth, en una publicación realizada cuando ya era de madrugada en Egipto, donde continúan las negociaciones indirectas entre las partes.