Análisis: la guerra de Israel en Gaza no ha terminado, pero por primera vez hay una posibilidad realista de acabarla

Incluso para Donald Trump , un presidente que se enorgullece de su posición central en los acontecimientos mundiales, fue un momento dramático.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, interrumpió una reunión televisada que Trump presidía en Washington D.C. el miércoles. Y le transmitió el mensaje al presidente de que debía comunicar al mundo que se había alcanzado un acuerdo.

El mandatario le dijo a la audiencia en la sala, y a millones más que ya han visto el video, que tendría que irse.

"Me van a necesitar...", dijo al interrumpir la actividad del día. "Tengo que irme ahora para intentar resolver algunos problemas en Medio Oriente".

Israel y Hamás firmaron la primera fase de lo que Donald Trump pretende que sea un acuerdo más amplio después de tres días de conversaciones indirectas en Egipto.

EPA/SHUTTERSTOCK "Tengo que irme ahora para intentar resolver algunos problemas en Medio Oriente", dijo Trump después de escuchar el mensaje que le susurró Marco Rubio.

Mediadores de Qatar y Egipto intervinieron entre los negociadores israelíes y palestinos, quienes se encontraban en pisos separados de un hotel en el balneario de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo.

Para intensificar las conversaciones y mantener la presión sobre los israelíes, Trump mandó a su yerno Jared Kushner y a su enviado Steve Witkoff.

El primer ministro de Qatar y los jefes de inteligencia de Egipto y Turquía estuvieron allí para cumplir la misma labor con la delegación de Hamás.

El acuerdo supone un gran avance.

No significa que la guerra haya terminado, pero por primera vez desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza, existe una posibilidad real de poner fin a los horrores de los últimos dos años.

Un gran paso, pero se necesitan más

El plan es que al alto el fuego le siga la liberación de los rehenes israelíes restantes, a cambio de prisioneros y detenidos palestinos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán de sus posiciones actuales, manteniéndose en el 53% del territorio de Gaza, según el portavoz del gobierno.

Israel levantará las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza lo suficiente como para permitir el ingreso de 400 camiones con suministros al día, que serían distribuidos por la ONU y otras agencias.

La controvertida Fundación Humanitaria de Gaza, el desacreditado sistema con el que Israel pretendía sustituir a la ONU, no se menciona en el plan de 20 puntos de Donald Trump.

El acuerdo es un gran paso, pero es necesario avanzar más para poner fin a la guerra.

El plan de Trump es un marco, cuyos detalles aún deben negociarse. Se avecinan serios obstáculos.

Reuters El plan es que después del alto el fuego, se libere a los rehenes israelíes restantes, a cambio de prisioneros y detenidos palestinos.

Hamás quiere que Israel salga de la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que eso no ocurrirá.

Hamás está dispuesto a entregar armas pesadas, pero quiere conservar parte del armamento. Netanyahu desea la desmilitarización completa de Gaza.

El líder israelí defiende la victoria de Israel como algo más que el simple regreso de los rehenes. En repetidas ocasiones ha señalado que Hamás debe ser destruido, sin posibilidad de que se regenere en Gaza como un peligro para los israelíes.

¿Cómo se comportó el plan de Biden?

En mayo de 2024, el presidente Joe Biden presentó un acuerdo similar al plan de Trump.

En ese momento, Hamás acordó que liberaría a los rehenes israelíes si las FDI se retiraban de la Franja de Gaza y si había garantías de que Israel no reiniciaría la guerra. Pero Netanyahu no estaba dispuesto a aceptarlo.

Durante los últimos dos años ha dicho repetidamente que continuar la guerra es la única manera de recuperar a los rehenes y destruir a Hamás.

Reuters El anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también propuso un plan para terminar con la guerra en Gaza.

A pesar de expresar su preocupación por la forma en que Israel conducía la guerra, Biden nunca amenazó con poner fin al apoyo diplomático, financiero y militar de Estados Unidos, con la excepción de un envío de bombas de 900 kilos.

Israel no podría haber librado la guerra sin la ayuda de Estados Unidos. Biden no estaba dispuesto a explotar esa dependencia. Y Netanyahu confiaba en poder desafiarlo.

Trump ha mantenido el apoyo militar y político, pero exige mucho más a cambio.

Repercusión del ataque de Doha

Un acontecimiento crucial que condujo a un avance fue el intento fallido de Israel de asesinar a los líderes de Hamás en Doha, el 9 de septiembre.

Su principal objetivo, el líder Jalil al Hayya, y sus principales lugartenientes estaban discutiendo la última versión del plan de paz de Trump cuando ocurrió el ataque.

Sobrevivieron, pero su hijo se encontraba entre los muertos. Al Hayya encabeza la delegación de Hamás en Egipto.

Los israelíes no avisaron a los estadounidenses con antelación de que iban a atacar Doha. Trump estaba furioso.

Anadolu via Getty Images Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamás en Doha.

Cuando Netanyahu solicitó reunirse con Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense le obligó a llamar al primer ministro qatarí para ofrecerle una disculpa efusiva.

Mientras Netanyahu leía la disculpa que había preparado, el cable telefónico se extendía por completo hacia un Donald Trump ceñudo, que sostenía el teléfono en su regazo.

La Casa Blanca publicó fotos que parecían las de un director obligando a un alumno descarriado a disculparse.

Trump también emitió una orden ejecutiva que otorgaba garantías de seguridad sin precedentes a Qatar en caso de un nuevo ataque.

Necesitaba esa disculpa porque Qatar es un aliado de Estados Unidos, alberga la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente y es una parte clave de su plan más amplio para la paz en la región.

En esencia, se trata de un gran acuerdo basado en la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel.

En cambio, el ataque israelí hizo que Estados Unidos pareciera un aliado incapaz de proteger a sus amigos.

Getty Images Trump afirma que el acuerdo podría ser el mayor logro en Medio Oriente en 3.000 años, una exageración a gran escala.

Otras cosas han cambiado: las FDI han matado a muchos más palestinos y han destruido una parte mucho mayor de Gaza.

Israel está aislado como nunca antes desde su independencia en 1948. La aparición de Netanyahu en el podio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre provocó una retirada masiva de diplomáticos.

Estados Unidos sigue siendo un aliado poderoso, pero las encuestas dentro del país muestran que los israelíes ya no pueden contar con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. Esto reduce el riesgo político de ignorar las objeciones del primer ministro israelí.

Los aliados europeos de Israel, liderados por Reino Unido y Francia, han reconocido el Estado independiente de Palestina. En sus declaraciones públicas han expresado su horror por la matanza y la destrucción en Gaza, así como por la hambruna, en algunos lugares causada por los bloqueos israelíes a la ayuda.

El ataque del 9 de septiembre en Doha también generó una nueva sensación de urgencia entre los países de mayoría árabe y musulmana. Un frente unido, poco común en el mundo, presionó a Trump para que Israel se sentara en la mesa de negociaciones.

Si el plan de 20 puntos de Trump busca poner fin a la guerra, la presión sobre Israel deberá continuar.

Getty Images El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de la ONU, luego de que muchos representantes abandonaran la sala.

Una pregunta importante es si Netanyahu encontrará la manera de reanudar la guerra tras el regreso de los rehenes. Sus aliados ultranacionalistas en el gabinete desean que así sea.

Los ricos estados del Golfo, a quienes Trump admira y que desean desempeñar un papel importante en la reactivación y la reconstrucción de Gaza, mantendrán la presión sobre el presidente estadounidense para intentar garantizar que esto no suceda.

Celebraciones agridulces en ambos bandos

El avance en Sharm el-Sheikh fue recibido con celebraciones en Israel y dentro de la Franja de Gaza, con un sentimiento agridulce para ambos bandos tras tantas pérdidas.

En Israel, las familias de los rehenes y sus partidarios emprendieron una campaña sostenida de presión y manifestaciones para expulsar a su gente de Gaza.

Las encuestas de opinión han demostrado sistemáticamente que la mayoría de los israelíes están dispuestos a poner fin a la guerra en Gaza si los rehenes, vivos y muertos, regresan a casa.

Se cree que 20 rehenes podrían estar vivos. Hamás también acordó devolver los cuerpos de unos 28 más, aunque no es seguro que se puedan localizar todas sus tumbas.

Los palestinos celebraron en las ruinas de Gaza. A cambio de los rehenes, Israel acordó liberar a 250 prisioneros que cumplían cadena perpetua y a 1.700 detenidos que las FDI se llevaron de Gaza en los últimos dos años.

Serán recibidos como héroes por los palestinos.

EPA/SHUTTERSTOCK Hubo celebraciones entre palestinos (en la foto) e israelíes, con un sabor agridulce para ambos bandos tras tantas pérdidas.

Israel ha descartado la liberación de Marwan Barghouti, quien fue arrestado en 2002 y posteriormente fue condenado a 5 cadenas perpetuas más 40 años de prisión por orquestar atentados contra israelíes.

Muchos palestinos lo consideran su Nelson Mandela, quien cumplió 27 años de prisión por planear atentados contra el régimen del apartheid en Sudáfrica antes de ser liberado, tras ganar unas elecciones democráticas.

Hamás quiere la libertad de algunos de sus comandantes más destacados, a quienes los israelíes consideran peligrosos terroristas. Su liberación será controversial.

Yahya Sinwar, quien lideró los atentados del 7 de octubre antes de ser asesinado por Israel, fue liberado en un intercambio de prisioneros en 2011.

Se cree que la lista de Hamás incluye, entre otros, a Abbas al Sayyed, quien cumple 35 cadenas perpetuas más 100 años de prisión por atentados, incluyendo uno en 2002 que mató a 35 israelíes que celebraban la Pascua judía.

Otro nombre mencionado es Hassam Salama, quien fue condenado a 46 cadenas perpetuas por enviar atacantes suicidas a hacer estallar autobuses en Jerusalén en 1996, que mataron e hirieron a decenas de israelíes.

Reuters Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los israelíes están dispuestos a poner fin a la guerra si los rehenes regresan a casa.

Donald Trump afirma que el acuerdo podría ser el más importante en Medio Oriente en 3.000 años. Se trata de una exageración trumpiana a gran escala.

Pero si al intercambio de rehenes israelíes por palestinos encarcelados le siguen avances en los demás puntos que requieren un acuerdo en el plan de Trump, existe una posibilidad real de que parte de la agonía en ambas partes se termine.

A pesar de los riesgos que se avecinan en una negociación enormemente desafiante, los optimistas ya esperan que el fin de la guerra en Gaza pueda iniciar una nueva era en Medio Oriente. Eso requeriría un nivel de aplicación y consistencia que Trump aún no ha demostrado.

Una negociación breve y contundente en Egipto se adapta a su estilo impetuoso e intimidatorio.

Encontrar la manera de poner fin al conflicto, que ya lleva dos siglos entre israelíes y palestinos por el control del territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo, requeriría un conjunto de habilidades completamente diferente.

