Quiénes son los rehenes argentinos que serían liberados tras al acuerdo de paz entre Israel y Hamás

La esperanza se reavivó entre los familiares de los rehenes israelíes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo entre Israel y Hamas para la liberación de 20 rehenes con vida y los cuerpos de otros 28 rehenes fallecidos. Este acuerdo se enmarcaría en la primera fase de un plan de paz que incluye una retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza.