Quiénes son los rehenes argentinos que serían liberados tras al acuerdo de paz entre Israel y Hamás
Entre los 20 rehenes vivos que serán liberados, tres son argentinos. También se espera la restitución del cuerpo de otro connacional asesinado en el ataque del 7 de octubre.
La esperanza se reavivó entre los familiares de los rehenes israelíes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo entre Israel y Hamas para la liberación de 20 rehenes con vida y los cuerpos de otros 28 rehenes fallecidos. Este acuerdo se enmarcaría en la primera fase de un plan de paz que incluye una retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza.
Trump precisó que la liberación podría concretarse entre el lunes y el martes. Entre los 20 rehenes vivos se encuentran tres argentinos: David Cunio, Ariel Cunio y Eitan Horn. También se espera la restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado en el ataque del 7 de octubre de 2023.
Quiénes son los rehenes argentinos que regresarían al país
David Cunio (34): Actor, fue secuestrado en el kibutz Nir Oz junto a su esposa, Sharon Aloni-Cunio, y sus mellizas. Sharon y las niñas fueron liberadas en noviembre de 2023. Su esposa publicó: “Emma y Julie, papá vuelve a casa”.
Ariel Cunio (27): Hermano menor de David, también fue secuestrado en Nir Oz, una de las comunidades más afectadas. Su pareja, Arbel Yehud, fue liberada en enero de 2025.
Eitan Horn (38): Fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, liberado en febrero pasado. Trabajaba en programas de educación juvenil. Su papá es Itzik, sobreviviente al atentado a la AMIA.