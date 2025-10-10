Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza

El Ejército de Israel ha comunicado que, de su parte, entró en vigor el alto el fuego en Gaza. Hamás aún no se pronuncia al respecto del acuerdo.

Israel anunció que el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza entró en vigor, tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12.00 horas", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X.

El militar ha recalcado que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran ya "en las nuevas líneas de despliegue operativo, a partir del acuerdo de alto el fuego y retorno de los secuestrados".