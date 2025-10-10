Cese el fuego en Gaza: Israel repliega sus tropas mientras cientos de desplazados palestinos se dirigen al norte de la Franja

El ejército israelí informó que el acuerdo de alto el fuego con Hamás en Gaza entró en vigor.

En un comunicado en redes sociales, Israel indicó que sus fuerzas se retiraron parcialmente del territorio palestino y se encuentran estacionadas fuera de las líneas acordadas en el plan.

Con la retirada, Hamás dispone de 72 horas para liberar a todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, mientras que Israel liberará a cambio a cientos de prisioneros palestinos.

Testigos presenciales y corresponsales de la BBC afirmaron previamente que se habían producido ataques en Gaza durante la noche y la mañana, incluso después de que el gabinete israelí aprobara el alto el fuego.

Tras el inicio del repliegue de las fuerzas israelíes, se vio a cientos de personas caminando por una ruta a lo largo de la costa en un intento por alcanzar el norte de la Franja.

Según el corresponsal de la BBC Rushdi Abualouf, quien informa desde Estambul, los residentes del norte y oeste de la Ciudad de Gaza quedaron atónitos tras la retirada de las fuerzas israelíes de varios barrios, que revelaron una devastación sin precedentes luego de semanas de intensos bombardeos y demoliciones.

Reuters Cientos de palestinos comenzaron a desplazarse por la carretera para regresar a su hogar en el norte de la Franja.

Por primera vez en semanas, la gente entró en las zonas de Sheikh Radwan, al-Karama y Beach Camp, solo para encontrar bloques de viviendas enteros arrasados, cientos de casas y gran parte de la infraestructura de la zona destruida.

Decenas de videos que circulan en redes sociales mostraban a residentes caminando entre los escombros y filmando lo que queda de sus barrios.

En un video, se oye a un hombre decir: "Esta es la última zona a la que podemos llegar. El ejército israelí sigue cerca. Miren la magnitud de la destrucción, lo han arrasado todo".

Mientras algunos residentes grababan las ruinas, otros se apresuraron a ayudar a los equipos de Defensa Civil de Gaza a recuperar los cuerpos de entre los escombros.

Reuters El grado de destrucción ha dejado atónitos a muchos residentes de la Franja.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, declaró a la BBC que ocho cadáveres fueron recuperados del norte del territorio el viernes por la mañana, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda "con recursos muy limitados" en otras zonas.

Escenas similares se reportaron en varios distritos desalojados por las fuerzas israelíes, que han comenzado a replegarse hacia las líneas acordadas en el marco del alto al fuego negociado en Sharm el-Sheikh entre Hamás e Israel.

Unas 700.000 personas desplazadas de la ciudad de Gaza y del norte esperan ansiosamente que se complete la retirada para poder regresar a lo que queda de sus hogares.

Alaa Saleh, un profesor que huyó con su esposa y seis hijos a Jan Yunis hace tres semanas declaró a la BBC que está desesperado por regresar al norte una vez que se abra la carretera costera: "Mi casa fue destruida hace un año. Vivía en una tienda de campaña sobre las ruinas y volveré a montar la mía.

"Solo queremos reconstruir. Estamos cansados de vivir en tiendas de campaña que no nos protegen ni del calor del verano ni del frío del invierno".

