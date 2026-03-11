Dónde está Mojtaba Jamenéi, el nuevo líder supremo de Irán: lo que se sabe hasta ahora

Tras la operación militar de los Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero en la que fue asesinado el líder supremo Alí Jameneí, la República Islámica debió elegir a un nuevo ayatolá. La Asamblea de Expertos, encargada de nombrar a quienes ocupan este cargo, designó a Mojtaba Jameneí , a quien no se lo ha visto desde entonces.

A pesar de las reiteradas advertencias de Donald Trump sobre la necesidad de participación de los Estados Unidos en la elección del nuevo mandatario que encabezará el régimen, Irán nombró al segundo hijo de Alí Jameneí para comandar la guerra.

No obstante, desde que fue electo el domingo para suceder a su padre, no ha aparecido en público ni se ha dirigido a sus seguidores a través de un video o comunicado que ratifique el nuevo liderazgo del ayatolá. Uno de los pocos responsables iraníes que se pronunció al respecto fue Yusef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán Masud Pezeshkian, quien afirmó a través de Telegram que "se encuentra sano y salvo y que no hay problema alguno".

Hasta la fecha, Mojtaba Jameneí no se ha dirigido a la prensa ni publicado ningún comunicado para confirmar su nombramiento como líder supremo de Irán.

"He oído las noticias sobre que Mojtaba Jamenei resultó herido. He preguntado a algunos amigos que tienen conexiones. Dicen que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo y que no hay problema alguno", aseguró Yusef Pezeshkian.

De acuerdo con CNN, medios estatales iraníes recurrieron a archivos antiguos para presentarlo mientras redes de propaganda presentaron sus propias imágenes y videos generados con Inteligencia Artificial retratando a este "líder sabio". En el caso de la televisión estatal iraní, se presentó a Mojtaba Jamenei como un "veterano herido de la guerra del Ramadán", sin brindar detalles sobre su estado y haciendo referencia al conflicto actual, que estalló en el mes sagrado del ayuno musulmán.

En el mural Vall Asr Square en Teherán, el cual en la mayoría de los casos retrata narrativas del estado de Irán, actualmente muestra a un joven Jameneí recibiendo la bandera de su país por parte de su padre, mientras el fundador de la nación Jameneí los observa desde atrás.

Una narrativa de la sucesión padre-hijo que se contradice con el principio en el que se basó la Revolución Islámica de 1979, el cual se centró en derrocar a la monarquía del Shá Mohammad Reza Pahlavi.

Cuándo fue herido

El nuevo Ayatola habría sido herido, según los reportes de distintos medios internacionales y locales, durante un bombardeo que mató a su padre, su madre y su esposa. Una fuente confesó a CNN que Jameneí tendría una fractura en el pie, laceraciones en la cara y un hematoma en el ojo izquierdo.

Por otro lado, el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, confirmó este miércoles que el líder supremo "resultó herido en ese bombardeo" e indicó a The Guardian que "cree" que "está en el hospital, porque está herido". Además, tres funcionarios iraníes citados por el diario The New York Times indicaron que Jameneí tendría lastimaduras "sobre todo en las piernas" pero "está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas".