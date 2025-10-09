Líderes mundiales celebraron el acuerdo entre Israel y Hamás impulsado por Donald Trump

Líderes de todo el mundo reaccionaron de manera positiva al anuncio del acuerdo entre Israel y Hamas , que prevé el intercambio de rehenes por prisioneros y la puesta en marcha de la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump .

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el entendimiento alcanzado entre ambas partes y remarcó la necesidad de que se cumplan todos sus compromisos. “Doy la bienvenida al anuncio de un acuerdo”, expresó, y destacó los esfuerzos diplomáticos que lo hicieron posible. Además, subrayó la importancia de liberar a los rehenes y consolidar un proceso de paz duradero.

“Hoy debemos aprovechar esta oportunidad. Es un paso crucial para construir un camino político creíble hacia una paz y seguridad sostenibles, basado en la solución de dos Estados”, añadió Von der Leyen.

En la misma línea, el secretario general de la ONU, António Guterres, valoró los esfuerzos de mediación realizados por Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, y enfatizó la necesidad de que la tregua se mantenga en el tiempo. “Todos los rehenes deben ser liberados de manera digna, y el alto el fuego debe consolidarse de forma permanente”, indicó en un comunicado oficial.

Desde el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer saludó el acuerdo y pidió que su implementación se realice “sin demora”. También exigió levantar “de inmediato” las restricciones a la ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza. “Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que ha sufrido un dolor inimaginable durante los últimos dos años”, manifestó.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció al presidente Trump por “abrir el camino” hacia un cese del fuego. “Es una extraordinaria noticia que abre la puerta a la paz, la liberación de todos los rehenes y la retirada del Ejército israelí de las líneas acordadas”, señaló. Meloni consideró además que el pacto “brinda una oportunidad única” para poner fin al conflicto y pidió a las partes “cumplir plenamente con las medidas acordadas y avanzar hacia las siguientes etapas del plan”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también celebró el anuncio y destacó el rol del mandatario estadounidense en las negociaciones. “Me complace enormemente que las conversaciones hayan dado como resultado un alto el fuego en Gaza. Agradezco especialmente al presidente Trump, quien mostró la determinación política necesaria para impulsar al gobierno israelí a concretar el acuerdo”, escribió en su cuenta oficial de X.

El primer ministro indio, Narendra Modi, valoró el “liderazgo firme” de Benjamin Netanyahu y expresó su esperanza de que la liberación de los rehenes y la asistencia humanitaria “abran el camino hacia una paz duradera”.

Desde Asia, China también manifestó su apoyo al acuerdo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló que su país espera “un alto el fuego integral y permanente lo antes posible” y un “alivio efectivo de la crisis humanitaria”.

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó a Donald Trump por el logro diplomático, al que calificó como “histórico” y una “extraordinaria contribución a la paz internacional”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sumaron a los mensajes de apoyo internacionales y celebraron el entendimiento alcanzado entre Israel y Hamas.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, recibió con optimismo el nuevo plan de paz promovido por Donald Trump, aunque advirtió que “aún no está concluido”. “Los avances son alentadores”, señaló, y añadió: “Confiamos en que esta misma semana pueda concretarse una solución definitiva”.

Finalmente, el mandatario francés, Emmanuel Macron, se refirió al acuerdo en el marco de su postura reciente a favor del reconocimiento de un Estado palestino ante la ONU. Según dijo, espera que este entendimiento “permita avanzar hacia una solución política de dos Estados una vez que se haya puesto fin al conflicto entre Israel y Hamas”.