Donald Trump llegó a Egipto para copresidir el acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para copresidir junto a su par de Egipto, Abdelfatah al Sisi, la ceremonia de firma del acuerdo que da por finalizado el conflicto armado en la Franja de Gaza, tras más de dos años de enfrentamientos.

El acto reunió a más de treinta jefes de Estado, primeros ministros y altos representantes de gobiernos de distintas regiones del mundo. La llegada del mandatario estadounidense se produjo con retraso, lo que generó una espera prolongada para los invitados en el aeropuerto de la ciudad situada en la península del Sinaí.

Trump fue recibido por Al Sisi en la pista de aterrizaje. Ambos líderes se estrecharon la mano, posaron para una fotografía oficial e intercambiaron algunas palabras antes de trasladarse, sobre la alfombra roja, hacia los vehículos que los condujeron al centro de congresos donde se llevó a cabo el acto principal.

Mirá el video de la llegada de Trump a Egipto Donald Trump llegó a Egipto Todos los presidentes que firmarán el acuerdo del fin de la guerra en Gaza Entre las figuras asistentes se encuentran el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro británico, Keir Starmer; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani; el jefe de Gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. También estuvieron presentes delegaciones oficiales de Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no asistió al evento. La oficina del jefe de gobierno israelí emitió un comunicado informando que su ausencia se debió a la cercanía del inicio del feriado religioso de Simjat Torá, que comienza al atardecer del lunes y concluye el martes por la noche, y que marca el cierre del periodo festivo de Sucot.