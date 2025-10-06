"Hamás está aceptando cosas importantes": el optimismo de Trump con las negociaciones en Egipto

Este lunes comenzaron las negociaciones entre delegaciones de varios países en Egipto, para lograr llegar a un acuerdo de paz en Gaza.

Luego del primer día de conversaciones, Donald Trump se mostró optimista con llegar a un acuerdo en el enclave.

En el marco del inicio de las conversaciones que se están llevando a cabo en Egipto entre delegaciones de Israel, Hamás, Estados Unidos, Catar y Egipto, el presidente Donald Trump, que fue quien le presentó el plan de 20 pasos al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que se lograron los primeros acuerdos.

"Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes", expresó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Estas conversaciones se embarcaron justo en la previa de que se cumplan dos años desde el comienzo de la guerra en Gaza, donde el plan ideado por Trump busca lograr un acuerdo de paz duradero en el enclave.

Otro de los comentarios que hizo Trump fue en relación a si impuso algún tipo de condición a Hamás en la búsqueda de llegar a un acuerdo. "Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer".

El optimismo de Donald Trump y un funcionario egipcio A pesar de que este lunes fue recién el comienzo de estas negociaciones, Donald Trump se mostró optimista en poder llegar a un acuerdo. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo", y agregó: "Llevan años y años intentando llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí", explicó sobre esta reunión, que continuará este martes por la tarde.