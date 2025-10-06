Venezuela avisa a Donald Trump que detuvo un atentado a la embajada de Estados Unidos

Venezuela informa a Donald Trump de un supuesto plan para atentar con explosivos contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha denunciado un supuesto plan de atentado con explosivos en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, un complot que ha atribuido a "sectores extremistas de la derecha local", término con el que el chavismo suele referirse a la oposición política interna.

Rodríguez, que ejerce también como principal mediador del Gobierno en iniciativas de diálogo, ha asegurado en redes sociales que se trataría de "una operación de falsa bandera", una "grave amenaza" de la que ya habría advertido a la Administración de Donald Trump "por tres vías distintas".

Las autoridades de Venezuela se han puesto en contacto con "una Embajada europea para que trasladen la información al personal diplomático de Estados Unidos, si bien Washington no mantiene relaciones actualmente con Caracas y, por tanto, su legación no opera con normalidad.

Donald Trump Asamblea General de la ONU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue advertido por Venezuela. Foto Efe EFE